Transat Jacques Vabre : Louis Duc et Alexis Loison abandonnent

Louis Duc, blessé au genou, doit se faire soigner à l'hôpital. Il n'y a plus de manchois sur la Transat Jacques Vabre.

La nouvelle est tombée samedi en milieu d'après-midi. Louis Duc, blessé au genou depuis sa chute en début de course, s'était dérouté vers Madère vendredi pour passer un examen. Son état de santé ne lui permet pas de poursuivre la route vers le Brésil. Le skipper manchois va rester à l'hôpital pour se faire soigner. Le duo Louis Duc et Alexis Loison quitte donc la Transat Jacques Vabre, quelques jours seulement après Halvard Mabire et Miranda Merron, l'autre duo manchois engagé sur la course.