Transat Jacques Vabre : Maitre CoQ IV se classe neuvième à Fort de France pour sa dernière course

Maitre CoQ IV a pris la neuvième place de la Transat Jaques Vabre, catégorie Imoca ce dimanche à Fort de France ce dimanche midi. Une course difficile, sans vent à déclaré Yannnick Bestaven son skipper à l'arrivée. Il disposera dans quelques semaines d'un nouveau bateau, aux foils plus longs.

A l'arrivée à Fort de France ce dimanche midi, ils étaient surtout soulagés d'en avoir fini. "Qui a fait ce parcours" lançait en rigolant Yannick Bestaven, confiant qu'il lui avait paru long. "C'était une course difficile, sans vent" ajoutait-il. Avec Jean-Marie Dauris, à bord de son Maitre CoQ IV, le bateau vainqueur du Vendée Globe, il a pris ce dimanche à 13h49 la neuvième place de la Transat Jacques Vabre, catégorie Imoca terminant avec un jour et une heure de retard sur Fortinet-Best Western (Romain Attanasio et Sébastien Marset) et presque deux jours sur Prysmian Group (Giancarlo Pedote et Martin Le Pape). Ces trois bateaux, des anciens foilers, ont fait la cours ensemble prenant à tour de rôle l'avantage jusqu'à jeudi dernier. "Il s'en est fallu d'un nuage" raconte Yannick Bestaven, un nuage sous lequel Maitre CoQ s'est retrouvé englué, sans vent alors que les deux autres concurrents parvenaient à le contourner.

On est à la place où l'on devait être - Yannick Bestaven

Pas de regrets quant classement, les deux skippers ne pouvaient guère faire mieux avec un vieux bateau à petits foils. "Plus tu as de grandes ailes, plus tu vas vite, il n'y a plus de débat sur les grands foils" analyse Yannick Bestaven. C'est la raison pour laquelle il se sépare de Maitre CoQ IV, le bateau vainqueur du Vendée Globe avec lequel il disputait sa dernière course. Le voilier est vendu depuis le mois d'avril à Damien Seguin. "J'ai un petit pincement au coeur" confiait Yannick Bestaven en posant le pied sur le ponton. Il disposera d'ici quelques semaines d'un nouveau voilier aux grands foils sur lequel il préparera le Vendée Globe 2024.