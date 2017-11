Transat Jacques Vabre : mano à mano sublime entre Gitana et Sodebo

Le vainqueur de la 13ème édition de la Transat Jacques Vabre est attendu ce lundi, à Salvador de Bahia (Brésil). Seulement, à moins de 24h de l'arrivée, impossible de dire qui de Sodebo ou Gitana va l'emporter.

Les skippers de Gitana et de Sodebo entrent dans le money time, à l'occasion de la treizième Transat Jacques Vabre, entre Le Havre et Salvador de Bahia. Moins de vingt quatre heures, désormais, avant l'arrivée au Brésil. Les deux bateaux se livrent un duel fantastique et le suspens autour du sacre reste total. Quelques milles seulement séparent les deux monstres des mers depuis le départ, dimanche dernier. Thomas Coville et Jean-Luc Nélias espèrent s'imposer, avec leur voilier récent vainqueur du Tour du Monde, tandis que Sébastien Josse et Thomas Rouxel souhaitent frapper d'entrée, avec un bateau flambant neuf et équipé de foils. Ils sont pour l'heure au coude à coude. C'est ce que confirme le directeur adjoint de la course, Francis Le Goff, à Bertrand Queneutte :

Francis Le Goff, directeur adjoint de la course : "C'est une transat express, les bateaux vont très vite. Les écarts entre Sodebo et Gitana varient entre 2 milles et 15 milles, autrement dit : rien du tout. A l'heure où l'on parle, impossible de dire qui va gagner. C'est rare que le vainqueur et le dauphin soit si proches. C'est haletant. Ils font un film de cette treizième Transat Jacques Vabre qui est excellent. A l'arrivée, il y aura entre une demi heure et une heure entre les deux."