Transat Jacques Vabre : mission accomplie pour Arnaud Boissières

Arcachon, France

Arnaud Boissières avait prévenu. Il ne partait pas sur cette transat Jacques Vabre pour terminer parmi les meilleurs. L'idée était de fiabiliser son bateau en vue de son 4ème Vendée Globe consécutif dont le départ sera donné dans tout juste un an, le 8 novembre 2020. L'Arcachonnais a effectué une modernisation complète de son monocoque Imoca en le dotant notamment de foils. La Mie Câline/Artisans Artipôle a bouclé le parcours Le Havre-Salvador de Bahia en 15 jours et 20 heures. Et sans connaître de réel problème.

"On a essayé des trucs qui ont bien fonctionné, explique Arnaud Boissières. Des roulés de voile par exemple. C'est une manœuvre où tu peux perdre du temps. On a testé des choses positives qui me serviront dans un an". Pour autant, la marge avec les meilleurs est importante. Arnaud Boissières et Xavier Macaire ont terminé deux jours et huit heures après les vainqueurs Charlie Dalin et Yann Eliès. "Clairement, il y a les tout nouveaux bateaux, précise Arnaud Boissières, puis ceux de la génération 2016 et enfin tous les autres. En fait il y a plusieurs courses dans la course et c'est cela qui est excitant. Les bateaux de notre génération ont évolué, comme nous avons d'ailleurs fait évoluer La Mie Câline/Artisans Artipôle. Et il y a des enjeux sportifs quelle que soit la place pour laquelle tu batailles. C'est ça qui est chouette. On peut se dire qu'on est arrivé à Bahia en ayant essayé de faire le maximum".