Transat Jacques Vabre: Sébastien Rogues et Matthieu Souben premiers à Fort-de-France

Après 15 jours 13 heures et 27 minutes de mer le premier bateau parti du Havre le 7 novembre est arrivé ce lundi soir à Fort-de-France en Martinique. Sébastien Rogues et Matthieu Souben sur leur trimaran Primonial remportent la 15ème route du café.

Sébastien Rogues et Matthieu Souben s’offrent même le luxe d’arriver à Fort-de-France devant les plus grands trimarans Ultimn Fifty Primonial ont franchi les premiers la ligne d'arrivée de la 15ème Transat Jacques Vabre. Les lumières des navettes ont éclairé la grande voile rose et noire du trimaran de 15 mètres. Leur voilier arrivé à 2H54 heure de Paris aura mis 15 jours 13 heures et 27 minutes pour rejoindre Le Havre à La Martinique.

On n'a pas fini de savourer. Sébastien Rogues

Sur ce même trimaran Sébastien Rogues et Matthieu Souben avaient terminé 3ème en 2019 à Salvador-de-Bahia au Brésil. Rogues avait aussi emporté la route du café en Class 40 en 2013. "Beaucoup de bonheur, heureux des efforts fournis pendant 15 jours" se réjouissait Sébastien Rogues, on n'a pas fini de savourer, c'est des moments rares dans une vie".

Matthieu Souben et Sébastien Rogues © Radio France - Yves-René Tapon

La réaction de Sébastien Rogues Copier

La réaction de Matthieu Souben Copier

La joie de Matthieu Souben et Sébstien Rogues à l'arrivée © Radio France - Yves-René Tapon

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Chassés croisés serrés sur la Transat Jacques Vabre

à lire aussi EN IMAGES - Fort-de-France attend les skippeurs de la Transat Jacques Vabre

Sébastien Rogue et Matthieu Souben s’offrent même le luxe d’arriver à Fort-de-France devant les plus grands trimarans Ultim qui avaient certes un parcours plus longs à effectuer, mais qui étaient jugés plus rapides. Les 2 marins auront parcouru 5.800 milles (9.300 km) d'une épreuve qui les a obligés à descendre jusqu’à l’archipel brésilien de Fernando de Noronha avant de remonter vers la Martinique.

Le premier Ultim, Edmond de Rothschild de Franck Cammas et Charles Caudrelier, est attendu en Martinique à la mi-journée heure de métropole. Les 3 premiers monocoques Imoca, Linkedout de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, Apivia de Charlie Dalin et Paul Meilhat et Charal de Jérémie Beyou et Christopher Pratt, sont attendus eux ce jeudi.

Les différents parcours 2021

Le village d'arrivée de la Transat a été envahi ce lundi pacifiquement par des manifestants martiniquais opposés notamment au pass sanitaire (nécessaire pour accéder au village) et à l'obligation vaccinale des soignants. Une grève générale a débuté en Martinique à l'appel de 17 organisations.