Transat Jacques Vabre : suivez l'équipe France Bleu sur Virtual Regatta

Ils sont une quarantaine à avoir gagner le bateau France Bleu et ses équipements pour participer à la Transat Jacques Vabre sur Virtual Regatta, le célèbre jeu en ligne. Même parcours, mêmes conditions de vent, de mer, que la course réelle attendent les participants. Seule différence entre ceux-ci et les navigateurs : les joueurs seront installés bien au sec dans leur salon, cuisine, bureau ou autre pièce.

A ce jour, près de 28 000 participants sont inscrits pour la Transat Jacques Vabre en classe IMOCA sur Virtual Regatta.

Comment retrouver l'équipe France Bleu Regatta sur le jeu ?

Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le jeu : Virtual Regatta Offshore. Les bateaux France Bleu sont disséminés dans plusieurs équipes dont la principale est l'équipe France Bleu Regatta.

Le coach de l'équipe est Olivier Scius avec son bateau Lazarus50.

J-2 Vendredi 5 novembre Un routeur mais lequel ?

Les gagnants ont reçu leurs codes et certains d'entre eux se sont joints au groupe France Bleu en messagerie. Chacun se présente et aussitôt les choses sérieuses commencent. La discussion entre les plus expérimentés s'oriente sur les routeurs. Pour les novices, un routeur est une aide à la navigation et permet de trouver la meilleure route en fonction des vents, des courants... Beaucoup de skippers virtuels en utilisent et d'autres non. Il faut savoir les configurer et choisir le bon parce qu'il y en a plusieurs.