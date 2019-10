Transat Jacques-Vabre : "une aventure, jamais une formalité" pour l'Arcachonnais Arnaud Boissières

Bordeaux, France

Il est l'un des marins les plus expérimentés du circuit. Arnaud Boissières, le skipper originaire du Bassin d'Arcachon, s'élance ce dimanche à 13h15 du Havre pour la Transat Jacques-Vabre. Cette année, pour cette course en double, il est en duo avec le Vendéen Xavier Macaire, spécialiste du circuit Figaro. Arnaud Boissières ne joue pas la gagne : à bord de son monocoque "La Mie Câline / Artisans Artipôle", il veut d'ores et déjà préparer son 4ème Vendée Globe.

France Bleu Gironde - Vous attaquez votre 7ème Transat Jacques-Vabre, ça reste une aventure pour vous ?

Arnaud Boissières - C'est une aventure très forte. Ma première, en 2007, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était ma première "rentrée" pour le long parcours qui m'a amené à mon premier Vendée Globe. Cette fois, c'est encore une aventure différente, à un an du prochain Vendée Globe, avec un bateau avec lequel je suis en phase de réglage et d'amélioration.

Traverser l'Atlantique, ce n'est jamais une formalité

C'est assez excitant, d'autant plus de le faire en double avec ce coéquipier très performant qu'est Xavier Macaire.

Vous êtes le seul navigateur de l'histoire avec Armel Le Cléac’h à avoir bouclé trois Vendée Globe d'affilée. Une transat, ça paraît petit par rapport à un Vendée Globe ?

(Il rit). Pas du tout ! La dernière fois qu'on m'a dit ça, en 2011, j'ai démâté juste après ! Un tour du monde et une transat, c'est différent mais je reste toujours très méfiant. Je vais attaquer ma 26ème transat...c'est un long parcours mais j'ai abandonné sur plusieurs d'entre elles.

C'est une course importante pour moi, avant le Vendée Globe

Je sais que ce n'est jamais une formalité, je prends ça avec beaucoup d'humilité et beaucoup de concentration. Je ne prends pas cette Transat à la légère.

Votre bateau a maintenant 12 ans. C'est difficile de rivaliser avec des monocoques qui ont à peine quelques mois ?

C'est certain. C'est un vieux bateau. On l'a modernisé l'année dernière, on l'a équipé de foils. Malgré tout, il n'est pas aussi performant que d'autres. Mais ça reste à la hauteur de mon projet, avec des petits financements, dans la durée.

C'est un bateau qui me correspond : il est sûr, il est fait pour le Vendée Globe, pour le tour du monde

Ce bateau est fiable. L'objectif, c'est de faire dans les quinze premiers. Il faut rester lucide, ce serait un super résultat. Quoiqu'il arrive ça reste mon bateau jusqu'au Vendée Globe et c'est une belle machine, avec laquelle c'est un beau privilège de partir sur ce genre d'événements.

Avant le Vendée Globe 2020, Arnaud Boissières viendra sur le Bassin d'Arcachon

Les skippers de la Transat Jacques-Vabre doivent rallier Salvador de Bahia, au Brésil. Une étape pour Arnaud Boissières sur la route du Vendée Globe. Il va pouvoir tester son bateau et le fiabiliser. Avant de prendre le départ pour sa 4ème aventure autour du monde en novembre 2020, il viendra sur le Bassin d'Arcachon, d'où il est originaire, pour présenter son bateau et son projet.