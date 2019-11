Transat Jacques Vabre : VandB Mayenne est arrivé à Salvador de Bahia

Ce mardi 12 novembre, à 04h 03mn 24s (heure française), Maxime Sorel et Guillaume Lebrec ont franchi la ligne d’arrivée de la 14e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre en 16e position de la catégorie IMOCA. Le duo aura mis 15 jours 14h 48mn et 24s.

département de la mayenne

Une belle 16e place quand on connait les débuts de course galère. A peine l’aventure commencé, il faut rebrousser chemin, vers Brest. Une usure du tirant en carbone de l’outrigger (la grand barre de flèche qui renvoie l’effort des haubans vers la coque) menace et le démâtage est évité de justesse. 5 heures d'arrêt technique et VandB Mayenne reprend la course mais en bon dernier.

C’est donc une très belle 16 ème place qu’empochent Maxime Sorel et Guillaume Lebrec qui auraient sans doute pu viser une le top ten sans leur contre-temps de début de course. Cette Transat Jacques Vabre a servi de test avant le Vendée Globe l'an prochain.

Maxime Sorel est donc ravi de cette aventure à son arrivée au Brésil