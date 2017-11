Transat Jacques Vabre : victoire et nouveau record pour Thomas Coville et Jean-Luc Nélias

Deuxième il y a deux ans à Itajai, Thomas Coville a cette fois remporté la Transat Jacques Vabre avec son co-skipper Jean-Luc Nélias. Victoire à Salvador de Bahia et nouveau record pour le duo, qui devance de plusieurs dizaines de milles le flambant neuf Gitana de Sébastien Josse.

Près d'un an après avoir décroché le record du tour du monde en solitaire sur le même voilier (49 jours, 3 heures, 7 minutes), Thomas Coville s'est adjugé la treizième édition de la Transat Jacques Vabre, ce lundi matin, en 7 jours, 22 heures, 7 minutes et 27 secondes. La deuxième de sa carrière, après une première en monocoque il y a 17 ans (1999). Avant la course, Thomas Coville affirmer vouloir "des titres, et non plus des records". Les deux ne sont plus incompatibles, la preuve. A 49 ans, et en compagnie de son redoutable co-skipper Jean-Luc Nélias (55 ans), l'homme est parvenu à gagner et à pulvériser le record du parcours, détenu jusque là par Franck Cammas et Stève Ravussin, il y a 10 ans. Parti du Havre le 5 novembre dernier, le duo a en effet rejoint Salvador de Bahia, au Brésil, avec 48 heures de moins.

Première victoire en compétition pour Thomas Coville depuis cinq ans (Volvo Ocean Race, 2012), ce sacre est aussi le premier de sa carrière en multicoque. A l'occasion de cette cinquième arrivée de l'histoire de la Transat Jacques Vabre à Salvador de Bahia, Sodebo a créé une petite sensation, en devançant le tout nouveau Gitanaemmené par Sébastien Josse et Thomas Rouxel, un bateau pourtant plu rapide sur le papier car équipé de foils. Parti devant en début de course, c'est au large de Ouessant (Bretagne) que l'équipage de Gitana a vu celui de Sodebo lui passer devant.