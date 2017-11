Transat Jacques Vabre : Lalou Roucayrol et Alex Pella montent sur la première marche du podium (Multi 50)

Troisième bateau de la Transat Jacques Vabre 2017 à rejoindre Salvador de Bahia : Arkema. Lalou Roucayrol et son co-skipper Alex Pella s'imposent dans la catégorie Multi 50, en 10 jours, 19 heures, 14 minutes et 19 secondes. Premier sacre pour le navigateur aquitain.

Lalou Roucayrol (53 ans) décroche enfin la première place de la Jacques Vabre, dans la catégorie Multi 50 ! Le skipper aquitain, originaire de Nantes, s’impose pour la première fois, après neuf participations. Parti du Havre le dimanche 5 novembre en compagnie de son c- skipper espagnol Alex Pella, Lalou Roucayrol a rejoint Salvador de Bahia (Brésil), ce jeudi matin. Il monte sur la première marche du podium. Et pas devant n'importe qui.

Dans la catégorie Multi 50, Vincent Riou et Erwann Le Roux apparaissaient comme intouchables. Cinq victoire à deux, ils étaient tout simplement les doubles tenants du titre, Riou en Imoca et Le Roux en Multi 50. Seulement, Lalou Roucayrol et Alex Pella ont non seulement navigué à merveille mais ils ont aussi profité d’une casse sur le voilier de leur principal adversaire. La paire rivale a été dans l'obligation de ralentir et de s’abriter près d’une île ces dernières heures pour réparer un cordage vital. C’est ainsi que les deux compères ont filé vers une victoire qui ne pouvaient plus leur échapper.

Victoire merveilleuse quand on sait dans quelles conditions Lalou Roucayrol s’est engagé sur cette neuvième Transat. Doyen (en nombre de participations) de la treizième édition, Lalou Roucayrol a en effet du faire face à la blessure de sa co-skippeuse d’origine, Corinne Fauconnier, victime d’une blessure quelques semaines avant le départ. C’est là qu’il s’est attaché les services du redoutable Alex Pella. Et ce duo contraint a finalement fait des étincelles et bénéficié d’une bonne étoile. Lalou Roucayrol inscrit pour la première fois son nom au palmarès de la Jacques Vabre. Lui dont la meilleure place était jusque là la troisième.