Transat Paprec : des activité toute la semaine avant le départ de la course au large

Observer les skippeurs se préparer avant le jour J et patienter jusqu'au départ de la Transat Paprec , le 30 avril prochain, avec des animations en tous genres. Voilà ce que propose le village de la Transat Paprec installé au pied des remparts de la Ville Close, à Concarneau.

Les Figaros BENETEAU 3 se préparent pour le départ de la Transat Paprec au pied des remparts de la Ville Close, à Concarneau. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Un retour après cinq ans d'absence

La dernière fois que le village de la course au large a pu se tenir en grande pompe, c'était en 2018. Ce qui faisait "bien trop longtemps", sourit Joseph Bizard, Directeur Général OC Sport Pen Duick, organisateur de la course, heureux de pouvoir à nouveau "célébrer le départ de cette course dans de bonnes conditions".

Un retour des célébrations très apprécié aussi par les skippeurs et les skippeuses qui participent à cette première course transatlantique en double mixte . D'autant que "les Concarnois aiment bien cet événement", se réjouit Pierre Leboucher, skippeur sur CAP INGÉLEC. Cet habitué de la course au large trouve "chouette de voir qu'ils s'y intéressent".

Des activités toute la semaine

Structures gonflables, initiation à la voile radiocommandée mais aussi au kayak ou au paddle. Les activités ne manquent pas sur le village de la Transat Paprec.

Parmi les animations que l'on peut retrouver sur le village : Le Konk Ar Lab , un laboratoire de fabrication numérique collaboratif. Il s'est installé pour la semaine et propose de découvrir ses créations fabriquées avec une imprimante 3D mais aussi d'assister à la construction de son ImoKAL, une embarcation en bois, sur place.

Toutes les informations sont à retrouver ici .

La Transat Paprec partira de Concarneau (Finistère) le 30 avril prochain à 13h02 et arrivera, après 3 890 milles parcouru, à Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes.