Transat Paprec : quel bilan pour la mixité imposée pour la première fois ?

Alors que les deux derniers bateaux engagés sur la Transat Paprec sont arrivés la nuit dernière à Saint-Barthélémy, l'heure est au bilan. Et notamment le bilan de la mixité imposée, qui était LA nouveauté de cette 16e édition de la Transat partie de Concarneau, et remportée par Loïs Berrehar et Charlotte Yven .

Avec seulement onze bateaux au départ, mais autant de duos fille-garçon, cela avait suscité beaucoup de commentaires et d'avis, avant le départ. Au terme de l'exercice qu'en disent les uns et les autres ? On a posé la question aux navigantes, aux navigants et à l'organisation.

Cela pourrait passer pour de la communication, mais on perçoit la sincérité des propos. "Ca s'est passé comme sur des roulettes" jure Loïs Berrehar, forcément quand on est vainqueurs avec Charlotte Yven. "C'était une superbe aventure humaine. J'ai beaucoup apprécié faire la traversée avec 'ma Chach' comme je l'ai appelée tout du long. Et je retraverserai avec grand plaisir avec elle".

"C'est passé hyper vite" embraye Anne-Claire le Berre, 2e avec Gaston Morvan. "On a réussi à bien se caler, c'était vraiment chouette à bord. On a trouvé notre routine, ça a bien matché". Mais quasi tous ces naviguant(e)s montrent une forme de lassitude devant les questions sur la mixité, qui n'est pas vraiment un sujet à leurs yeux. Plus qu'une affaire de genre, ils en font une affaire de compétences. A l'image de Guillaume Pirouelle, 4e avec Sophie Faguet. "J'étais content de faire cette Transat avec elle, ça s'est bien passé". Mais, il y a un mais, justement sur les compétences. "Ce qui était emmerdant, c'est qu'il était compliqué de trouver une équipière" reprend le Normand. D'où la mixité imposée par l'organisation pour permettre à des projets féminins d'émerger.

"Il y a un besoin" martèle Joseph Bizard, le patron de l'organisation de course, "en témoigne la Route du Rhum où il n'y avait que 8 femmes sur 138 bateaux. Ce n'était pas satisfaisant, avec la transat on règle le problème. J'ai fort à parier que les femmes dont on a vu le nom cette année, il faudra les suivre car elles seront des grands marins demain sur d'autres circuits. Ce ne sera pas lié qu'à la Transat Paprec, mais sans doute quand même un peu".

Alors le format sera maintenu pour au moins deux nouvelles éditions 100% mixte en 2025 et 2027, qu'importe le faible nombre de bateaux au départ cette année. "Nous considérons que c'est une édition qui a eu un franc succès" rétorque Joseph Bizard, "on avait assumé dès le départ qu'il y aurait moins de bateaux sur cette édition, mais c'était un investissement. C'est la même chose que quand tu continues à dépenser à perte pour mettre une rustine sur la jambe de bois d'un concept qui ne marche plus et qui va vers sa belle mort. Ou, qu'à l'inverse, tu inities quelque chose qui débute un peu plus bas mais qui tend à aller vers beaucoup plus. Notre enjeu, c'est d'avoir plus de bateaux pour plus de femmes. A terme, sans pouvoir dire si ce sera en 2025 ou 2027, on doit retrouver voire dépasser les niveaux d'engagement qu'on avait sur la Transat des belles années. C'est à dire 20 ou 25 bateaux, et au delà. Et ce sera autant de femmes qui, tous les deux ans, viendront faire leurs armes sur une course"."

"Cette année, on n'était pas très crédible sur le concept du double mixte. On a tapé fort avec ce concept qui a changé du jour au lendemain. Mais, avant que les gens voient le concept se réaliser, que le bruit passe et que le marketing fasse son travail, le concept n'existait pas réellement. Là, on a du tangible pour parler à toutes les navigatrices. Avis aux femmes qui souhaitent faire de la course au plus haut niveau. Dans deux ans, on sera là. Voyez le niveau de rendu qu'on est capable de faire, regardez l'engagement des médias qui s'y intéressent. Vous aurez votre place, allez chercher de l'argent. On va publier l'avis de course le plus vite possible pour entériner tout ça".

Le scénario est aussi un argument, avec trois bateaux en mesure de l'emporter dans les 24 dernières heures de course et six binômes arrivés en moins de cinq heures d'écart.