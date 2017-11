Transat : troisième place pour le trimaran mayennais Réauté Chocolat

Moins de douze jours pour traverser l'Atlantique et rallier Le Havre à Salvador de Bahia. C'est la performance réalisée par le trimaran mayennais Réauté Chocolat sur la Transat Jacques Vabre avec une 3e place à la clé.

Ce vendredi à 9h19, Armel Tripon et Vincent Barnaud ont franchi la ligne d’arrivée de la 13e édition de la Transat Jacques Vabre en troisième position de la catégorie Multi50. Le duo aura mis 11 jours 19 heures 44 minutes 22 secondes pour parcourir les 4 350 milles théoriques depuis Le Havre à la vitesse moyenne de 15,35 nœuds. Son écart au premier Arkema est de 24 heures et 30 minutes.

Une troisième marche sur le podium pour Armel Tripon et Vincent Barnaud. Une belle performance pour ce duo qui découvrait sur cette Route du Café les manettes du Multi50 à foils à bord de l’ancien bateau d’Yves Le Blévec (lancé en 2009) remis au goût du jour. Après un départ prudent et un choix de route très à l'Est, le trimaran mayennais s'est emparé de la troisième place en doublant l’archipel des Açores pour ne plus jamais la lâcher. Dans la nuit noire brésilienne, Armel Tripon et Vincent Barnaud ont franchi la ligne d’arrivée devant Salvador de Bahia heureux avec le sentiment d'avoir engrangé un maximum d’expérience.