Trophée Jules Verne : Yann Guichard et Spindrift sur le départ

Yann Guichard prendra une décision dans la soirée en fonction des derniers fichiers météo, mais il espère quitter le ponton du port du Chateau à Brest entre 23H ce soir et 9H demain matin, pour franchir la ligne de départ entre 3H du matin et midi.

Brest, France

C'est sans doute la dernière fenêtre. Yann Guichard et ses onze équipiers sont en stand-by depuis le 5 novembre afin de tenter de s'élancer pour ce tour du monde sans assistance et sans escale et battre le record établi le 26 janvier 2017 par Francis Joyon (Idec Sport) avec un temps de 40 jours 23 heures et 30 minutes. L'heure de départ sera affinée dans la soirée, en fonction des derniers fichiers météo. Une fois quitté Brest, il faudra trois heures à Spindrift 2 pour rejoindre la ligne de départ virtuelle située entre Ouessant et le Cap Lizard (Angleterre).

Une bonne fenêtre

"C'est une bonne fenêtre pour aller à l'équateur en moins de 5 jours" estime Yann Guichard, "soit moins que le temps de Francis Joyon lors de son record". "Les temps, il y a 25 ans c'était 80 jours, maintenant c'est 40 jours qu'il faut battre, ça va être difficile. Il va falloir mener le bateau à 100% de son potentiel tout au long du trajet".

Essayer encore

Il y a un an, Yann Guichard avait dû renoncer à une tentative après avoir démâté avant même d'avoir franchi la ligne de départ. C'était le 15 janvier 2018. Interrogé sur cette coïncidence de date, le navigateur a souri " C'est derrière nous. La météo est différente et on n'a pas le même mât" En novembre 2015, il était parti en quête du Trophée Jules-Verne avec 13 membres d'équipage dont sa compagne, la Suissesse Dona Bertarelli, à la tête de l'écurie Spindrift racing. Mais il avait échoué en bouclant sa navigation le 8 janvier 2016 en 47 j 10 h, soit 2 jours de plus que le record de l'époque de 45 j 13 h 42 min, établi en 2012 par Loïck Peyron avec ce même bateau alors aux couleurs de Banque Populaire