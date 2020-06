Ultim : Macif rompt sa collaboration avec François Gabart

C'est la fin d'une collaboration longue de 10 ans : le skipper François Gabart et Macif ne travailleront plus ensemble.

"Nous avons pris la décision de mettre fin au programme Ultim et de tourner une page dans le partenariat qui nous lie à François Gabart depuis maintenant 10 ans. Cette période, jalonnée de victoires et de records aura permis au plus grand nombre de vivre des moments d’une rare intensité", annonce dans la matinée le président du groupe Macif dans un communiqué.

à lire aussi François Gabart laisse la barre de son Ultim Macif à Pascal Bidégorry

La collaboration entre le skipper François Gabart et Macif se rompt alors que la construction de son nouveau maxi-trimaran est en cours. La coque de son futur Ultim, le MerConcept, a quitté ce matin Lorient pour Concarneau, selon franceinfo. Cependant, en qualité d'armateur, le groupe Macif s'engage à "poursuivre jusqu’à son terme la construction du nouveau multicoque". Cette rupture se fait 3 ans avant la fin théorique du contrat.

Ma passion reste intacte et je vais tout faire pour trouver des acteurs prêts à m’accompagner dans l’aventure extraordinaire d’un Tour du Monde en équipage - François Gabart

Avec le trimaran Macif, François Gabart arrive vainqueur de la Transat Jacques Vabres en 2015, puis de la Transat anglaise en 2016. Un an plus tard, c'est l'apothéose : il bat le record du monde en solitaire en 42 jours 16h et 40 minutes. En 2019, François Gabart était arrivé en 2e position lors de la Brest Atlantiques en compagnie de Gwénolé Gahinet en 31 jours, 20 h, 43 min et 50 s.