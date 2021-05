VIDEOS - Un bateau 100% marseillais au départ de la Transat Jacques Vabre

Marseille sera au départ de la 15e édition de la transat Jacques Vabre, grâce à ce superbe Class 40, blanc et vert aux couleurs de l’association marseillaise « Entrepreneurs pour la planète ». C’est le premier bateau de ce type avec pour port d’attache la cité phocéenne. A la barre un navigateur chevronné et spécialiste de la course au large, Sébastien Audigane. Ce breton de Brest de 53 ans compte 450.000 milles en course au large, 21 traversées de l'Atlantique et six passages du Cap Horn.

Sébastien Audigane est également co-détenteur des trophées Jules Verne 2005 et 2017 avec Francis Joyon. Mais c'est dans la rade de Marseille qu'il s’entraîne actuellement, la Méditerranée qu'il connait bien et Marseille en particulier : Il y a notamment navigué dans les années 2000 avec Jean Le Cam en multicoque. En ce moment, il s'entraîne en rade de Marseille et y fait de belles rencontres : "on va vu des dauphins, quelques baleines (...)", raconte Sébastien Audigane. "On essaye d'être dans l'action en montrant des choses simples, en particulier que la mer est belle", tout en précisant : "on ne voit pas que de belles choses, _il y a de plus en plus de pollution, les oiseaux et les poissons sont gorgés de plastique_, il y a urgence".

Le 7 novembre, le Breton prendra le départ au Havre de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre en direction de Fort de France, avec François Jambou, vainqueur de la dernière Mini Transat dans la catégorie des prototypes.

Un voilier de compétition aux couleurs de Entrepreneurs pour la Planète

A travers Expériences pour la Planète, l’association Entrepreneurs pour la Planète dispose désormais d’un voilier de compétition à ses couleurs afin de mettre en avant l’ensemble de ses actions. L'association fondée à Marseille met en relation des chefs d’entreprise prêts à devenir mécènes et des porteurs de projets environnementaux. Actuellement la plateforme compte 150 porteurs de projets pour la planète et déjà 60 binômes se sont constitués. Le voilier « Entrepreneurs pour la planète » est amarré dans le vieux port de Marseille, au CNTL avant de prendre début juin la direction des Sables d'Olonne pour participer à la première course du calendrier des Class 40, direction Les Açores avant la Transat Jacques Vabre en novembre.

le voilier de course au large à l'entrée du Vieux Port de Marseille, face au Mucem et à la Major © Radio France - Corrine Blotin

le skipper Seb Audigane hisse la grande voile bleue aux couleurs de Entrepreneurs pour la planète © Radio France - Corrine Blotin