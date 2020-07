Un bateau du prochain Vendée Globe fait escale à Brest

Bordeaux, Brest et Les Sables-d'Olonne. C'est un Water Family Tour en trois étapes que Benjamin Dutreux a organisé pour cette mi-juillet. Alors que la plupart des concurrents du prochain Vendée Globe s'affrontaient en course sur la Vendée Arctique, le skipper a préféré renoncer pour ne pas risquer d'endommager son monocoque, d'autant qu'il est déjà qualifié pour le tour du monde en solitaire sans assistance et sans escale grâce à sa transat Jacques-Vabre 2019.

Lâché par son sponsor

Pour autant, le natif de l'île d'Yeu n'est pas encore sûr à 100% de pouvoir prendre le départ le 8 novembre. Lâché par son sponsor principal Oceania Hotels en pleine crise sanitaire, il recherche un ou plusieurs partenaires. Il manque 300.000 euros pour boucler le budget, avoue Benjamin Dutreux : "il reste quand même des voiles à acheter, ça fait un certain budget mais pour une course comme le Vendée Globe, c'est plutôt accessible."

Pour hisser haut les couleurs de l’association « Water Family – Du Flocon à la Vague », Benjamin Dutreux a donc choisi d'aller à la rencontre des enfants pour sensibiliser la jeune génération à la protection de l’eau, objectif au cœur du projet. Mercredi, il a fait visiter son bateau à plusieurs dizaines de stagiaires de l'école de voile de Brest Bretagne Nautisme, avant une sortie dans la rade. Une journée inoubliable pour ces petits marins.

Le cockpit de l'Imoca n'a plus de secret pour ces petits matelots. © Radio France - Nicolas Olivier