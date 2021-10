Un équipage 100 % féminin de soignantes au Spi Ouest-France

Elles viennent des quatre coins de la France, la plupart n'a jamais fait de régate voire même jamais navigué. Ces quatorze soignantes s'entrainent avec deux skippers depuis deux semaines pour pouvoir participer à cette 43ème édition du 7 au 10 octobre 2021. Le covid semble loin derrière elles.

Depuis deux semaines, ces quatorze soignantes enchaînent réglages et manoeuvres au large de La Trinité-sur-mer. © Radio France - Diane Sprimont

A bord : infirmière, sage-femme, orthophoniste ou encore médecin. "C'est une vraie bouffée d'air frais, raconte Christelle, infirmière libérale à Clermont-Ferrand. Cela fait presque oublier tous les moments où je me suis retrouvée seule dans la voiture à avoir envie de chialer."

En plus de. mettre la pandémie de côté, ces nouvelles navigatrices réalisent que la participation à une régate est accessible, "jamais je n'aurais pensé pouvoir participer à une compétition comme le Spi, rapporte Manon, étudiante en médecine à Brest. _Ce qui est important c'est de montrer qu'on en est capable_. Pour moi c'est du féminisme."

Elles participeront aux courses tout au long du week-end. © Radio France - Diane Sprimont

Le premier départ de course est prévu ce vendredi matin à 11 heures. La parade aura lieu samedi matin à 9h15, s'en suivront une ou plusieurs courses à 11 heures. Le dimanche matin, le départ de course est à 9h30 et la remise des prix à 16 heures.