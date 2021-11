Un équipage berrichon au départ de la mythique Transat Jacques Vabre

Un petit bout de Berry va traverser l'océan Atlantique à partir de dimanche. Le départ de la Transat Jacques Vabre sera donné au Havre. 79 bateaux vont tenter de rallier la Martinique le plus vite possible. Les meilleurs devraient mettre huit jours. Dans la catégorie Class 40, celle des monocoques de 12 mètres de long, on retrouve un bateau aux accents berrichons. Son sponsor est l'entreprise Lenzi, basée à Argenton-sur-Creuse. Le Berry, c'est un territoire qui évoque des souvenirs à Tanguy Duchatelet, skipper professionnel. "Mon père a passé son enfance à Issoudun et a fait ses études à Châteauroux. Je suis content que le Berry ait sa place sur cette course. C'est finalement pas si loin de la mer", s'amuse le navigateur de 44 ans.

Un marin expérimenté et un quasi-novice ultra motivé

Fabrice Renouard n'a en revanche aucun lien avec l'Indre ou le Cher. Mais c'est lui qui a rencontré Antoine Bonneville, par l'intermédiaire d'une connaissance commune. "C'est une rencontre humaine avec Antoine Bonneville, il a été sensible à un profil et pas à mes qualités de marin", confie cet avocat dans la vie. Et pour cause : il ne s'est lancé dans la voile que depuis quelques mois. "Je n'avais jamais mis les pieds sur un bateau, jamais. Ma seule expérience de la haute mer, c'était du pédalo sur le lac d'Annecy avec mon fils", souligne Fabrice Renouard. Celui qui se présente comme "un homme de défi" explique vouloir tester ses limites après un divorce difficile.

Je n'aurais pas pu porter seul un projet comme ça, on y laisse une fortune

Antoine Bonneville rejoint le projet en tant que sponsor. “Nous avons une belle marque. L’idée est de rajeunir notre image et de développer notre notoriété. C’est un vrai projet de communication marketing pour nous et cela fait déjà beaucoup parler”, expliquait le patron de Lenzi sur France Bleu Berry début septembre. "Il n'a pas demandé de garanties. Ce n'est pas un sponsor comme les autres", appuie Fabrice Renouard.

Les derniers jours sur la terre ferme ont été intenses, éprouvants, stressants et excitants. "Hâte de partir ! La traversée des océans, c'est quelque chose que j'adore. C'est un plaisir de faire marcher le bateau le plus vite possible, ce sont de superbes sensations", décrit Tanguy Duchatelet. Avec plus de 20 ans d'expérience de la course au large, il fait équipe avec un marin quasi novice. "Il compense ça par une détermination et une motivation. Fabrice Renouard est quelqu'un de très motivé et de pugnace", se félicite le skipper.