Un mois après le départ du Vendée Globe, le skipper Maxime Sorel vit "une expérience unique"

Invité exceptionnel de France Bleu Mayenne, le skipper du bateau V&B - Mayenne Maxime Sorel est intervenu en direct sur fond de mer déchaînée : "Je vis une expérience unique", a-t-il confié. Son frère et manager Jérémy, invité surprise et également en direct, s'est dit fier de sa course.

Un mois après le départ du Vendée Globe le 8 novembre, le skipper du bateau V&B - Mayenne Maxime Sorel a déclaré vivre une "expérience unique", alors qu'il est au beau milieu de l'océan indien ce mardi 8 décembre et 11e de la course.

Il était en direct dans la matinale de France Bleu Mayenne, avec son frère et manager Jérémy en invité surprise.

Réécoutez l'interview de Maxime Sorel, skipper, et Jérémy Sorel, frère de Maxime et team manager de V&B - Mayenne

Maxime Sorel assure que le moral est bon, même s'il essuie "des vents assez forts" : "On est au plus fort d'une dépression australe dans les mers du Sud, proches de l'Arctique, et il y a entre 45 et 50 nœuds de vent, avec 5 à 6 mètres de houle, c'est assez intense !" Malgré le froid terrible, le skipper de 34 ans n'a pas perdu son humour : "J'ai entendu qu'il ne faisait pas très chaud chez nous en Mayenne, mais je peux vous garantir qu'ici, il fait très froid et très humide ! L'eau est assez glaciale."

Ce confinement en mer, je l'ai choisi !

Pour cette "première aventure autour du monde", Maxime Sorel "prend les journées comme elles viennent" : "On est beaucoup à l'intérieur tellement ça mouille et tellement c'est dangereux sur le pont !"

Son frère Jérémy est fier de lui : "On reçoit beaucoup de vidéos et de photos de lui, c'est un plaisir de le suivre même si ce n'est pas toujours facile et c'est parfois stressant de le savoir dans des mers bien compliquées mais on est fiers de lui et de la position qu'il a dans le peloton de tête, tout le monde est fier de sa course."

Les deux frères ont évidemment en tête le naufrage de Kevin Escoffier, sauvé par Jean Le Cam après 11 heures passés sur son radeau de survie. Jérémy reconnaît n'avoir pas beaucoup dormi cette nuit-là.

à lire aussi Vendée Globe : Kevin Escoffier et Jean Le Cam salués par Emmanuel Macron

En conclusion, Maxime Sorel compare le confinement à terre et le confinement en mer : "Confiné à terre, je pense que personne ne l'a choisi, on ne choisit pas la date ! L'avantage, c'est qu'on est quand même à terre donc on peut faire tout un tas de choses. Confiné en mer, je l'ai choisi, c'est vraiment particulier, ça va durer trois mois dans des mers très hostiles, dans un tout petit espace, on a vraiment le temps de se poser plein de questions sur soi-même, donc je pense que je préfère quand même être confiné à terre, à choisir, mais en tout cas, ce que je vis, c'est une expérience unique et je suis très content d'être là."