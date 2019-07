Un nouveau partenaire pour le bateau V&B de Maxime Sorel

Depuis l'annonce à l'automne dernier d'un nouveau projet pour V&B, l'entreprise de Château-Gontier et son skipper Maxime Sorel étaient à la recherche d'un co-sponsor. Ce nouveau partenaire a été trouvé.

Département Mayenne, France

Mis à l'eau le 8 avril dernier à Concarneau, le monocoque aux couleurs de V&B va légèrement évoluer au niveau de la décoration de la coque. Un nouveau partenaire vient s'associer à l'entreprise de Château-Gontier. Il s'agit du département de la Mayenne avec sa marque MAYENNE. Un partenariat sur trois ans (2019-2021) avec en point d'orgue, la participation du bateau skippé par Maxime Sorel au Vendée Globe 2020. Le montant du partenariat s'élève, selon nos informations, à 200 000 euros par an.

La prochaine course à laquelle doit participer Maxime Sorel sur son Imoca V&B Mayenne, c'est la Rolex Fastnet Race le 3 août en Grande-Bretagne. Puis, il y aura le Défi Azimut à Lorient du 18 au 22 septembre et pour terminer la saison, la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et Salvador de Bahia avec un départ donné le 27 octobre.