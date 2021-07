Un podium au Tour de Bretagne pour le skipper montpelliérain Achille Nebout

C'est de bonne augure à quelques semaines du départ de la Solitaire du Figaro , l'épreuve phare du championnat de France de course au large. Le skipper montpellierain Achille Nebout vient de terminer à la 3eme place du Tour de Bretagne à la voile . Sur son monocoque Figaro Bénéteau Priméo Energie-Amarris il était en double , associé à l'expérimenté Fabien Delahaye.

Premier podium avec son bateau

"J'avais déjà fait un podium mais c'était avec Xavier Macaire il y a deux ans et sur son bateau, là c'est sur mon bateau, c'est une énorme satisfaction. On a passé une superbe semaine , ça m'apporte beaucoup de confiance car tous les concurrents de la Solitaire ( qui débute dans un mois à Saint-Nazaire) étaient présents et j'aimerai bien faire un bon résultat cette année" confie Achille Nebout.

Achille Nebout heureux du résultat Copier

Achille Nebout s'est fixé comme objectif de terminer dans les 10 premiers de chaque courses auxquelles il participe cette saison. Ce fut le cas sur la Solo Maître CoQ (8eme), la Sardinha Cup (5eme) et donc sur le Tour de Bretagne .

J'ai acheté ce bateau il y a deux ans et là il commence a bien tourner. J'ai profité du tour de Bretagne pour essayer de nouvelles voiles et j'en suis vraiment satisfait. La vitesse est bonne.

Achille Nebout satisfait des performances de son bateau Copier

