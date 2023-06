"Un podium, ce serait super" lance le Montpelliérain Achille Nebout avant la Normandy Channel Race

Achille Nebout est "assez impatient", forcément, à l'aube de la "première grande course du circuit Class 40, cette année", sur son nouveau bateau Amarris : la Normandy Channel Race .

Un "gros morceau" pour lui et son co-skipper Gildas Mahé, récents vainqueurs de l'Armen Race , au large de Carnac, dans le Morbihan : "Le but était de caler notre fonctionnement à bord (...) Il y avait quand même un bon niveau, une super météo, donc ça fait plaisir de gagner et ça met en confiance. Ca ne veut pas dire que c'est acquis pour cette prochaine course, trois fois plus longue et avec deux fois plus de participants, et des gros cadors, mais ça fait plaisir de commencer comme ça. On va essayer de faire de notre mieux pour continuer sur notre lancée."

Ce dimanche, c'est en effet à une compétition plus longue et plus relevée que les deux hommes vont s'attaquer. Une course sur laquelle Achille Nebout a fait deuxième en 2021 et cinquième l'an dernier, en tant que numéro deux. Aujourd'hui, à bord de son monocoque que l'héraultais considère comme "un des meilleurs bateaux du circuit", et avec lequel il souhaite "monter en puissance", le natif de Montpellier espère encore bien figurer.

Le jeune trentenaire est cependant conscient qu'il faut encore faire progresser la machine, et qu'il faut encore l'apprivoiser, avant d'être considéré comme l'un des favoris, dans les mois et les années à venir : "Ce serait un peu ambitieux de dire qu'on veut la gagner. Il y a plein de bateaux neufs et des super duos, des très grands champions. Nous, c'est notre première année sur le circuit, notre deuxième course. Ce serait ambitieux de dire qu'on veut la gagner à tout prix. Après, ce qui est sûr, c'est que quand on s'aligne, c'est pour faire notre max et faire le meilleur résultat possible. Si on accroche un podium, ce serait super. Et puis, finir en se disant qu'on a tout donné, et prendre du plaisir, aussi. Gagner, ce serait un sacré exploit".

En attendant, Achille Nebout se félicite d'une chose, en plus des premières performances de son bateau. Sa relation déjà forte et prometteuse avec son binôme, le breton Gildas Mahé : "Quand je choisi un co-skipper, j''essaie d'être sûr quasiment à 100% que cela va bien se passer (...) Il est au-delà de mes attentes en terme d'entente à bord. je n'en doutais pas trop, connaissant le personnage (...) C'est vraiment agréable".

Ensuite, une fois cette seconde course de cinq à six jours en mer d'Irlande bouclée, Achille Nebout et Gildas Mahé se tourneront vers une "demi traversée de l'Atlantique", entre les Sables d'Olonne et les Açores, dans trois semaines, avant la Transat Jacques Vabre, en octobre, entre Le Havre et la Martinique : le "gros objectif" de la saison.