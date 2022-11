Un pot de crème de marrons et un peu d'Ardèche sur la Route du Rhum

Né à Aubenas, Mathieu Claveau était lié à la mer par son père, un breton pur jus. Il s'est mis à faire de la voile lors de ses études supérieures. Il est aujourd'hui ingénieur, ambassadeur de "Plantons pour l'avenir", il sera au départ ce mercredi 9 novembre de la Route du Rhum, dont le coup de canon initial a été retardé pour des raisons météorologiques. ­À 33 ans, il s'aligne pour la première fois à Saint-Malo, "déjà une fierté tant ce genre de projet est difficile à monter". Lors de cette traversée, pour chaque mile parcouru, un arbre sera planté par ses sponsors. Mathieu Claveau, ingénieur, est extrêmement engagé pour la défense du bois. "J'ai remarqué qu'il y avait un écart entre la demande, côté architecture, et l'image qu'on avait du fait d'abattre des arbres. La solution c'est de replanter." Après son enfance entre Aubenas et les Cévennes, désormais sa vie d'adulte du côté de Marseille, il connait bien la forêt, a été marqué par les incendies de l'été. "Quand j'étais petit je me souviens d'un grand incendie pas très loin de la maison, je me demandais toujours, des questions d'enfants, ce que je choisirais d'emmener si jamais je devais partir".

Il sait déjà que les premiers jours en mer seront coriaces, vu la météo qui s'annonce. "Les siestes sont des moments de plaisir mais moi je ne dors que par tranches de 20 minutes, parce qu'il faut tout surveiller". Mathieu Claveau n'est pas difficile, il s'est acclimaté à la nourriture lyophilisée, il apprend à aimer ce manque de sommeil, à apprécier chaque moment de l'aventure, notamment la compétition, bien que son voilier soit loin de pouvoir être compétitif face aux tout meilleurs.

Le manque de sommeil, ça rend irrationnel, le moindre aléa technique peut nous faire craquer, puis on fond en larmes devant un coucher de soleil. C'est ça, aussi, qu'on vient chercher.

Pour se remonter le moral dans les moments difficiles, Mathieu a un secret, un pot de crème de marron d'Ardèche. Sa madeleine de Proust lui renvoie certainement un goût de chez soi, même au milieu de l'Océan.