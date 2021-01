Un skipper montpellierain trouve un sponsor pour son bateau grâce à Virtual Regatta

Sur le Vendée Globe virtuel, il y a des skippers professionnels, très connus comme Loic Peyron , François Gabart ou un peu moins connus, mais tout aussi pro comme le Montpelliérain Achille Nebout. Les créateurs du jeu les appellent "les skippers certifiés". Derrière le petit écran, Achille Nebout réalise de belles performances. Sur le million de joueurs virtuels, il est dans le top 100 et est même le premier des skippers certifiés.

Du virtuel au réel

Pour ce Vendée Globe virtuel, Achille avait son sponsor Primeo Energie, un fournisseur d’énergies 100 % renouvelables (qui le suivait déjà en réel) et puis quelques jours après le départ, un autre joueur, patron d'Amarris, un groupe de comptabilité en ligne l'a contacté pour lui proposé d'être lui aussi son partenaire sur cette régate virtuelle. Le courant passe bien entre le patron et le jeune skipper et les excellents résultats de ce dernier vont faire le reste. Le patron d'Amarris demande à le rencontrer et va lui a proposer un partenariat pour de vrai lors de la sa prochaine saison Figaro.

"Comme je suis skipper pro, je suis visible en permanence par le million de joueurs, donc c'est vrai que ça offre aux sponsors une super visibilité", Achille Nebout.

Achille Nebout nous raconte comment la bonne nouvelle est arrivée Copier

Budget bouclé

Achille Nebout s’est lancé dans la course au large en 2019 en participant à sa première saison sur le circuit Figaro tout en disputant la Transat Jacques Vabre avec un autre héraultais, Kito de Pavant. Cette année, Achille Nebout repart donc sur le circuit avec des moyens financiers plus confortables et l'ambition de faire mieux qu'en 2020 où il avait terminé 26e sur l’épreuve reine de la saison, la Solitaire du Figaro.

"Je vais aborder 2021 dans de bonnes conditions financières, donc beaucoup plus sereinement."