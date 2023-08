Un skipper vendéen sponsorisé par un groupe vendéen vise le Vendée Globe 2024

Il a fallu un SMS pour tout faire basculer. Le skipper sablais Sébastien Simon peut enfin espérer disputer le Vendée Globe 2024. Il a dévoilé cette semaine le nom de son nouveau sponsor : le groupe Dubreuil, entreprise familiale installée en Vendée, propriétaire notamment des compagnies aériennes Air Caraïbes et French bee.

En 2020, alors qu'il était quatrième du Vendée Globe, Sébastien Simon avait dû abandonner. Lâché quelques mois plus tard par ses sponsors Paprec et Arkea, un retour sur l'édition 2024 du Vendée Globe semblait inespéré. "J'ai fait beaucoup de rencontres, de rendez-vous, de mails pour trouver un partenaire", raconte Sébastien Simon.

C'est en mai de cette année que tout bascule. Sébastien Simon est au Canada, où il vient d'accoster après avoir démâté lors de la quatrième étape de The Ocean Race, une course autour du monde en équipage et par étapes. "C'était un moment très très dur, se rappelle le skipper. Il reçoit alors un SMS de Paul-Henri Dubreuil, "pour nous dire qu'il voulait s'engager sur le Vendée Globe 2024, se souvient avec émotion le skipper. Finalement, un texto qui dure une demi-seconde fait tout basculer d'un coup d'un seul. C'est quelque chose d'incroyable !"

Un projet pour célébrer les 100 ans du Groupe Dubreuil

Le projet trottait dans la tête de Pierre-Henri Dubreuil, le PDG du Groupe Dubreuil, depuis quelques années. "J'avais déjà accompagné Sébastien sur son précédent Vendée Globe" explique le dirigeant, alors sponsor minoritaire.

C'est en mai de cette année que l'idée lui revient. "Nous, entreprise vendéenne, allons fêter nos 100 ans en 2024, explique le PDG. Il y avait donc une symbolique importante*, d'autant plus qu'on part avec un skipper vendéen. C'est un*** projet 100 % vendéen !"**

Le groupe Dubreuil met le cap sur la course au large avec Sébastien Simon

Le Groupe Dubreuil a donc acheté un bateau, l'ex The 11th Hour, vainqueur de The Ocean Race cette année. L'IMOCA de dernière génération a donc déjà effectué un tour du monde, mais le défi reste énorme pour Sébastien Simon.

Il doit désormais se qualifier pour le Vendée Globe et constituer une équipe aux Sables-d'Olonne, port d'attache de son bateau. Le tout à un peu plus d'un an seulement, du départ du Vendée Globe en novembre 2024.