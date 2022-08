Un skippeur marseillais miraculeusement sauvé après 16 heures passées sous la coque de son voilier

Le skippeur marseillais Laurent Camprubi est un miraculé. Ce mardi, les services espagnols de secours en mer l'ont sauvé de la noyade alors qu'il est resté bloqué sous la coque de son voilier durant 16 heures. Il se trouvait alors à 22 kilomètres au large de la Galice (Espagne). "Un sauvetage à la limite de l'impossible", reconnaissent les services de la Salvamento Maritimo sur leur page Facebook.

En plein parcours qualificatif pour la Route du Rhum 2022, le bateau a chaviré dans l'Atlantique. Laurent Camprubi raconte qu'il n'a fallu que quelques instants pour que son voilier se retourne : "La mer était agitée, difficile, avec un vent d'une trentaine de nœuds, mais le bateau marchait bien. J'étais au repos dans le cockpit quand j'ai tapé violemment sur l'eau : le bateau a commencé à s'incliner et j'ai compris que j'avais perdu la quille", a-t-il raconté à l'AFP.

Une poche de 30 centimètres pour respirer

Mobilisés à bord d'un navire, épaulé par trois hélicoptères, les secours espagnols parviennent à localiser le voilier deux heures environ après son accident : il était "la quille à l'envers" dans l'obscurité, balloté par de hautes vagues, explique le Salvamento Maritimo. Déposé à l'aide d'un hélicoptère sur le bateau, l'un des secouristes frappe alors sur la coque. Il perçoit des "coups en retour" qui lui font comprendre "qu'il y a une personne coincée à l'intérieur", raconte le service de secours en mer. Pour ce dernier, c'est la délivrance. "Je savais qu'ils étaient là, mais il fallait tenir", confie le navigateur qui est resté en vie en respirant pendant tout ce temps dans une poche d'air de 30 centimètres.

J'ai eu peur pour mes proches et je ne veux plus que cela arrive [...] Je vais mettre en pause mon projet de Route du Rhum - Laurent Camprubi

Là-bas, "j'ai passé une série d'examens: j'étais à 34,5 degrés et très déshydraté, mais ça va mieux maintenant", explique le skipper, resté à La Corogne pour superviser le renflouage de son bateau. Il s'apprête à rentrer en France pour retrouver sa femme et ses enfants. "Je vais mettre en pause mon projet de Route du Rhum" mais "j'ai eu peur pour mes proches et je ne veux plus que cela arrive", confie le navigateur, qui possède à son palmarès plusieurs victoires à des régates, notamment sur la Rolex Giraglia, en Méditerranée.