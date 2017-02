Un troisième Vendée Globe en passe d'être bouclé par Arnaud Boissières : il arrive !

Il sera, après Armel Le Cléac'h, le deuxième à achever un troisième tour du monde en solitaire. L'Arcachonnais est attendu ce vendredi matin sur la ligne au large des Sables d'Olonne. Une arrivée que vous vivrez en direct.

Après 102 jours de mer, le périple va prendre fin. Vers 9h ce vendredi matin, Arnaud Boissières devrait franchir la ligne d'arrivée en dixième position avant d'emprunter le chenal des Sables d'Olonne.

Ils seront nombreux à l'attendre. Sa compagne, son fils Léo, ses proches, tous ceux qui ont travaillé depuis quatre ans sur son projet Vendée Globe mais aussi les passionnés de voile et les curieux qui viendront saluer sa performance.

Trois fois dans le Top 10

Si l'Arcachonnais n'a pas lutté pour le podium, il boucle son troisième Vendée Globe en autant de participations et se classe pour la troisième fois dans le Top 10, preuve de sa régularité dans une course particulièrement exigeante pour les marins et les bateaux.

Mission (presque) accomplie pour cap'tain Boissières. © Maxppp - MaxPPP

Dès 6h, grâce à notre envoyé spécial Stéphane Hiscock, nous vous ferons vivre les dernières heures de course, le passage de la ligne, le retour sur terre et la conférence de presse qui suivra.

