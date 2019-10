Un voilier aux couleurs de la Manche pour la Transat Jacques-Vabre

Granville, France

C'est une première pour le Département de la Manche : le conseil départemental et son agence d'attractivité Latitude Manche ont décidé de soutenir un duo manchois, engagé dans la prochaine Transat Jacques-Vabre. Leur bateau, un monocoque Class 40, a été baptisé #AttitudeManche.

Le plus jeune skipper de la course

Martin Louchart, Granvillais de 17 ans et passionné de voile depuis l'âge de 10 ans, sera le plus jeune skipper à prendre le départ de cette course transatlantique. Il sera épaulé par Frédéric Duchemin, Saint-Lois de 54 ans, qui l'entraîne depuis près de 3 ans.

Le jeune skippeur granvillais Martin Louchart et son coéquipier Frédéric Duchemin © Radio France - Lucie THUILLET

C'est un premier rêve qui se réalise. J'ai envie de faire de la course au large depuis que je suis tout petit. On a acquis le bateau mi-juin et depuis trois mois, on navigue à fond dessus. Il est maintenant prêt, décoré et il est magnifique. Et puis c'est une fierté de représenter mon territoire. Martin Louchart.

Le Manchois Martin Louchart, 17 ans, sera le plus jeune skipper de la Transat Jacques Vabre mais pas le plus jeune participant, battu "à un mois près" par Basile Bourgnon © Radio France - Lucie THUILLET

J'ai découvert Martin et ses qualités de marin il y a 3 ans. Depuis, on s'entraîne ensemble et je pense qu'il ira loin. L'an dernier, je lui ai dit : Martin, plus tard, on fera une grande course ensemble. Trois mois après il m'appelait et il me proposait la Jacques-Vabre ! On a commencé à frapper aux portes et finalement le projet a vu le jour mais c'est absolument incroyable. Que Martin et moi, qui ne sommes pas connus dans le monde de la voile - pour ne faire que des régates locales - nous puissions arriver à faire une grande course comme ça, c'est extraordinaire ! Frédéric Duchemin.

Le duo manchois s'est entraîné au large de Granville ce mardi 1er octobre. © Radio France - Lucie THUILLET

Fier de l'#AttitudeManche

La Manche sponsorise leur projet à hauteur de 60.000 euros. La coque et les voiles du bateau arborent l'emblème du Département, noir bleu et blanc, avec le Mont Saint-Michel et ce slogan "La Manche changez de point de vue"

Martin Louchart et ce bateau sont des ambassadeurs de notre Département pour montrer que la Manche est un département dynamique et pour renforcer le sentiment de fierté des habitants. Patrice Pillet, président de Latitude Manche

La Manche sponsorise le bateau du skipper granvillais Martin Louchart et de son coéquipier Frédéric Duchemin © Radio France - Lucie THUILLET

Le Conseil départemental de la Manche souhaite accompagner le jeune skipper sur plusieurs années, à l'occasion d'autres projets. Il veut s'élancer dans la Route du Rhum en 2022 et rêve de faire le Vendée Globe.

Latitude Manche fédère en ce moment de jeunes sportifs manchois très prometteurs ou déjà multi-médaillés, au sein d'un collectif, afin de promouvoir le Département.