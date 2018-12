Une année 2019 sous le signe du nautisme dans la Manche

Manche, France

Avec plus de 350 km de côtes, la Manche est le deuxième département de France en terme de littoral. Les quatre grands événements prévus en 2019 vont faire la part belle aux trois façades maritimes du département.

Marc Lefèvre, Président de @MancheCD50 : "En 2019 #LaManche sera de nouveau sur le devant de la scène de grands rendez-vous nautiques. Ils sont source de retombées économiques et contribuent à la notoriété de #LaManche en tant que territoire tourné vers la mer." #Nautic2018pic.twitter.com/ou1Ytw3DJB — MANCHE Département (@MancheCD50) December 8, 2018

La frégate L'Hermione en escale à Cherbourg (6-8 mai)

Ce sera sa première escale en Normandie depuis son voyage inaugural en 2015. La réplique de la célèbre frégate de La Fayette va faire escale dans le bassin du Commerce de Cherbourg du 6 au 8 mai, dans le cadre d'un grand voyage dans la région qui s'achèvera un mois plus tard lors de l'Armada de Rouen (6-16 juin). Le navire sera ouvert au public.

L'Hermione, la réplique de la frégate de Lafayette, sera à Cherbourg en mai © Radio France - Frédéric Fleurot

Cap sur Saint-Vaast-La-Hougue pour le Défi des ports de pêche (6-12 mai)

Quatorze ans après, le Défi des ports de pêche fait son retour dans le Val de Saire. Le principe : 15 à 20 équipages de pêcheurs et de professionnels de la pêche de l'Atlantique, de la Méditerranée et de la Manche se rencontrent chaque année lors de la semaine de l'Ascension. Au programme, une dizaine de régates, une parade de vieux gréements. A terre, des animations sont prévues, avec un village du défi où les différents ports participants seront représentés, et une halle gastronomique pour découvrir les spécialités et les produits de la mer. "Le Défi attire en moyenne 25.000 visiteurs, 400 participants qu'il faut loger. C'est un budget de 300.000 euros avec des retombées prévues de 700.000 euros", explique Emmanuel Jore, membre du comité d'organisation saint-vaastais.

Carentan, départ inédit pour le Tour des ports de la Manche (7-12 juillet)

Pour sa 35e édition, le Tour des ports de la Manche innove avec un grand départ du port de Carentan-les-Marais le 7 juillet. Une épreuve conviviale et populaire qui va conduire la centaine d'équipages engagés (soir environ 700 navigateurs) vers Cherbourg, les îles anglo-normandes et l'arrivée finale, Granville, terme de la sixième étape. Une course en mer mais aussi une fête à terre. A noter que pour la troisième année consécutive, un "Tour des kids" est ouvert aux 12-14 ans.

Les étapes : Carentan/Cherbourg (7 juillet) ; Cherbourg/Port-Diélette (8 juillet) ; Port-Diélette/Guernesey (9 juillet) ; Guernesey/Barneville-Carteret (10 juillet) ; Barneville-Carteret/Jersey (11 juillet) ; Jersey/Granville (12 juillet)

Jullouville va accueillir le Tour Voile (10-11 juillet)

C'est une compétition qui s'ancre dans le paysage manchois. Après Barneville-Carteret en 2018, le 42e Tour Voile va passer par Jullouville les 10 et 11 juillet. La commune du sud Manche avait déjà accueilli une escale de la compétition organisée par ASO en 2017. Le tracé a été dévoilé à l’occasion du Nautic de Paris. "C'est un moyen de promotion. Le village sera différent d'il y a deux ans. C'est très carte postale : on a une belle plage, des bateaux, le Mont-Saint-Michel en toile de fond, les îles Chausey... C'est le Paradis !", confie Alain Brière, le maire de Jullouville. Les deux jours de régates sur la côte manchoise devraient faire venir des milliers de spectateurs.