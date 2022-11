Une cagnotte pour aider Brieuc Maisonneuve à ramener son catamaran à la dérive dans l'Atlantique

Brieuc Maisonneuve va bien et malgré sa mésaventure et son abandon dans la Route du Rhum, il n'a pas perdu son amour pour la navigation. Arrivé à Paris jeudi après-midi, il a rejoint depuis Granville où il doit tenir une conférence de presse ce vendredi matin pour évoquer sa priorité des prochains jours : remettre au plus vite la main sur son catamaran Addictive Sailing. Car ce bateau est, non seulement, un catamaran de course, mais aussi le gagne pain du Manchois, qui accueille à bord des passagers.

Plus de balise pour repérer le navire

"La balise permettant de le localiser a arrêté d'émettre mercredi soir et depuis nous ne pouvons qu'estimer la position du bateau grâce aux calculs d'un logiciel prenant en compte les différents éléments météos, et les courants", explique le skipper à peine descendu d'avion. L'autre problème, c'est que les conditions de navigation pour une opération de remorquage sont très mauvaises actuellement en Atlantique. Brieuc Maisonneuve et son équipe sont donc obligés d'attendre avant de lancer une quelconque opération.

Réunir 75 000 euros en urgence

Et puis il y a la question de l'argent. Le nerf de la nerf. "__Une opération de remorquage coûte très cher. Autour de 75 000 euros que je n'ai pas les moyens de financer via ma société Addictive Sailing et que mes sponsors ne peuvent prendre en charge", confie Brieuc Maisonneuve. Alors une cagnotte vient d'être lancée sur la plateforme de financement Leetchi, portée par la chambre des métiers et de l'artisanat de Paris, principal sponsor du bateau. Jeudi soir, plus de 18 000 euros avaient été rassemblés.

Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Leetchi et soutenir le projet "Addictive Sailing" .