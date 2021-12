Une Cherbourgeoise sélectionnée pour être Marin de l'année 2021

"Quand on regarde les gens qui ont été marin de l'année, il y a énormément de grands noms. Des champions olympiques, des personnes qui ont gagnées le Vendée Globe..." Maëlenn Lemaître, 28 ans, n'en revient toujours pas de figurer dans la liste des nominées. Cette cherbourgeoise a été choisie par la Fédération française de voile avec son équipage de Match Racing - des petites régates entre deux bateaux à armes égales.

Les cinq jeunes femmes ont été sacrée championnes du monde début novembre à Cherbourg-en-Cotentin, ce qui leur permet d'avoir leur place. Le ou les lauréats sera dévoilé ce lundi 6 novembre à Paris lors d'une cérémonie à l'Olympia.

Déjà un beau CV dans la voile

Maëlenn Lemaître est la seule manchoise en lice. "Je ne m'étais jamais dis 'un jour je serai sélectionnée', ça a été vraiment la surprise et un honneur. C'est aussi une récompense après tout ce parcours, toutes ces heures à s'entrainer et tous ces bons moments", pointe la compétitrice, arrivée dans le Cotentin en 2016. Pour elle, l'histoire dans la voile a commencé en Bretagne, à Locquirec, un petit village des Côtes d'Armor.

À partir de six ans, la skipper "fait ses premiers bords" en compétition en optimist. S'en suit un parcours au Pôle France à Brest, spécialisé dans la voile olympique, qui regroupe de nombreux jeunes athlètes. Sur des petits bateaux 4.20 et 4.70 la manchoise s'en sort plutôt bien. Elle devient vice-championne du monde à 14 ans puis championne du monde par équipe à l'âge de 19 ans. Depuis cinq ans, Maëlenn Lemaître a posé ses valisés en Normandie, pour évoluer en Match Racing.

"C'est vraiment mon projet sportif qui m'a amené ici, puis aussi ma vie, mon conjoint est normand et fait aussi du Match Racing. On pas prévu de partir", continue la voileuse. La cherbourgeoise d'adoption travaille par ailleurs à Naval Group, lorsqu'elle n'est pas sur l'eau.

"De bonnes perspectives"

Pour elle, être en lice pour devenir marin de l'année est déjà une consécration donc et même si son équipe n'est pas sacrée "c'est déjà super important de voir que la fédération considère notre discipline. Et au moins si ce n'est pas cette année, cela donne des bonnes perspectives." Dans la liste des nominés, on retrouve notamment Franck Cammas et Charles Caudrelier, récents vainqueurs de la Transat Jacques Vabre dans la catégorie Ultim, mais aussi de la Rolex Fastnet Race en août à Cherbourg-en-Cotentin.