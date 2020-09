Le skipper originaire du Havre, Charlie Dalin, s'élancera des Sables-d'Olonne le 8 novembre prochain pour l'édition 2020-2021 du Vendée Globe. Une course autour du monde et en solitaire qu'il "rêve de faire".

"Une course que je rêve de faire" : le skippeur havrais Charlie Dalin au départ du Vendée Globe 2020

"En voile, la course au large en solitaire c'est ce que je préfère" confie Charlie Dalin sur France Bleu Normandie. Il participait ce jeudi à la conférence de presse de présentation du Vendée Globe 2020-2021 à Paris. Course autour du monde sans escale et en solitaire s'élancera le 8 novembre prochain des Sables-d'Olonne.

"Cela étant dit je n'ai jamais fait plus de vingt jours en solitaire. Il y a une part d'inconnue" poursuit-t-il. Cette course est donc une toute nouvelle expérience pour le skippeur de 36 ans.

Cela fait longtemps que j'y pense. Je suis content de prendre le départ ! - Charlie Dalin

Charlie Dalin rêvait de participer au Vendée Globe Copier

Pour le Vendée Globe, Charlie Dalin naviguera sur son Imoca Apivia. En 2019, il est le vainqueur de la Transat Jacques-Vabre dans la catégorie Imoca.

33 skippers s'élanceront le 8 novembre, du jamais vu !