Une doublette héraultaise au départ de la Transat Jacques Vabre

Les deux skippers Kito de Pavant et Gwen Gbick à la barre du monocoque HBF-Reforest Action au départ de la célèbre transatlantique entre le Havre et la Martinique. Kito y participe pour la 11ème fois alors que pour Gwen c'est une première. 45 bateaux sont en lice dans cette Class 40.

C'est à 13h30 ce dimanche que sera donné le départ de la Transat Jacques Vabre, course à la voile entre Le Havre en Normandie et La Martinique. Pour la première fois de son histoire, "la Route du Café" comme on l'appelle part explorer les Antilles. C’est la baie de Fort-de-France qui accueillera l’arrivée de cette transatlantique en double à laquelle le skipper Kito de Pavant participe pour la 11ieme fois. Sur son monocoque de la catégorie class 40 ( bateau de 12 mètres) il embarque un autre héraultais Gwen Gbick qui lui y participe pour la première fois. 45 bateaux sont engagés dans la Class 40. "On a bien préparé notre truc, il nous manque surtout la confrontation et là on va en avoir une belle. Il y a un engouement incroyable pour cette class 40 et du coup on a un large échantillon de coureurs" se réjouit Kito de Pavant à quelques heures du coup de canon.

Kito de Pavant a terminé 2 fois 2ieme de cette transat, en 2009 avec François Gabart dans la catégorie Imoca et en 2013 avec Yves Le Blévec en Multi 50 .

Le montpellierain Achille Nebout est également au départ de cette transat Jacques Vabre dans cette catégorie class 40 sur le bateau de Luke Berry.

4 catégories de bateaux pour 3 parcours différents

La première partie du parcours est un tronc commun pour toutes les classes. Il faudra sortir de la Manche, traverser le golfe de Gascogne, qui peut parfois être le théâtre de coups de vent assez forts en novembre. Une fois le cap Finisterre franchi, il faudra descendre pour attraper les alizés. Et c’est là, au sud des Canaries, que les trois parcours se séparent.

Les Ocean Fifty et les Imoca feront route commune direction l’archipel brésilien de Fernando de Noronha. La boucle totale représente 5800 milles. Ces bateaux traverseront à deux reprises l’équateur et donc le Pot-au-noir, même si le second passage, plus à l’ouest, devrait être moins à risques. Les Ocean Fifty sont les premiers attendus à Fort-de-France, en 12 à 15 jours. Les Imoca, eux, pourraient mettre 14 à 17 jours.

Le parcours des Class40 sera le plus court en distance : 4600 milles. Ils devront laisser l’île de Sal à tribord, au Cap Vert, avant de filer à l’Est vers la Martinique. Ils ne passeront pas le Pot-au-noir ni l’équateur. Le parcours des Class40 pourrait être bouclé en 17 à 22 jours.

Enfin, le parcours des Ultime, les bateaux les plus rapides du circuit, est forcément le plus long : 7500 milles. Le waypoint à contourner est représenté par un autre archipel brésilien, au large de Rio de Janeiro : Trindade et Martim Vaz. Là encore, il faudra doubler le passage de l’équateur et du Pot-au-Noir. Arrivée à prévoir après 16 à 17 jours.