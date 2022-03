Une quarantaine de bateaux participent à la régate "Les Voiles étudiantes du Havre" ce week-end

200 étudiants participent ce week-end du 26 et 27 mars 2022 aux "Voiles étudiantes du Havre", course nautique organisée par l'école de commerce EM Normandie, basée notamment à Rouen et au Havre. La cérémonie de remise des prix, ouverte à tous, a lieu dimanche dans les locaux de l'école au Havre.

Ils sont plus de 200 étudiants à participer, avec évidemment les étudiants de l'EM Normandie là en force. Ce week-end, les samedi 26 et dimanche 27 mars 2022, ont lieu les "Voiles étudiantes du Havre", une régate organisée par l'EM Normandie, école de commerce basée au Havre et à Caen notamment. Plusieurs grandes écoles participent, notamment Centrale Lille, Telecom Paris ou ENS Paris-Saclay. En tout, une quarantaine d'équipages venus de toute la France vont s'affronter au large du Havre.

Sur chaque bateau, officieront 5 membres d'équipage. Les bateaux sont mis à la disposition des participants par la Ligue de voile de Normandie. Ce jeudi 24 mars, opération récupération de la moitié de ces bateaux : il a fallu aller les chercher à Deauville et les rapatrier au Havre. Ce sont des étudiants participants qui se sont portés volontaires pour aller les récupérer, notamment Pierre, Valérian, Thibault et Hector, tous étudiants à l'EM Normandie.

"Si tout se passe bien, il n'y a pas de raison qu'on n'explose pas les équipages parisiens !"

Ce vendredi 25 mars, évidemment, les bateaux sont inspectés minutieusement avant le début des réjouissances. Pierre, en 3e année à l'EM Normandie, est capitaine de l'équipage : "On enchaîne les nœuds de chaise pour bien amarrer le bateau !" Son collègue Thibault inspecte les voiles du bateau : "C'est un J/80, un petit voilier où il y a moyen de se faire quand même, avec le beau temps, ça va être globalement cool !"

Ces étudiants sont évidemment des experts mais avec eux, le jour J, sur les bateaux, il y aura aussi des camarades moins expérimentés, c'est d'ailleurs le but de la compétition, c'est ce qu'explique Valérian : "Le but, c'est de les faire toucher à tout, de la barre aux voiles, c'est assez super, on se crée des souvenirs, des amis, on n'est pas là pour se cracher dessus, tout se fait dans un bon esprit et dans un bon esprit de compétition." Certes, mais quand même, s'ils pouvaient battre les équipes des écoles parisiennes, ce serait pas mal, plaisante Thibault : "Si tout se passe bien, il n'y a pas de raison qu'on ne les explose pas !"

REPORTAGE - Dernière inspection au Havre sur le bateau d'un équipage d'étudiants de l'EM Normandie Copier

Les étudiants espèrent que les Havrais et Havraises répondront présents et qu'ils seront nombreux pour les encourager, se réjouit Hector : "C'est sûr, le mieux pour avoir une vue imprenable sur la course, c'est de nous suivre en mer par bateau, les propriétaires havrais vont donc certainement inviter à bord beaucoup d'adeptes ! Mais même si on n'a pas de bateau pour suivre, le départ ou l'arrivée sur la rade ou même de la plage, c'est pas mal !"

La soirée de remise des prix dimanche à 17h est ouverte à toutes et à tous.