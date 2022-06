Voile: La Vendée Arctique se prépare

Un air de Vendée Globe va flotter aux Sables d'Olonne. La Vendée Arctique s'élancera le 12 juin prochain pour une boucle qui mènera les skippers au nord du cercle polaire autour de l'Islande, avant de redescendre vers les Sables. Cette course fait partie des courses qualificatives pour le Vendée Globe 2024. Une course difficile de 3.500 milles (6482 km) attend les 25 marins pour le moment engagés sur leurs Imoca.

Avant cela - et pour se consoler de l'absence de vraie fête l'an dernier en raison du Covid- la plupart des skippers du précédent tour du monde 2020-2021 se retrouvent ce vendredi soir pour une grande parade sur le Remblai des Sables d'Olonne, depuis la Place de Strasbourg à partir de 21h30 jusqu'au Casino des Atlantes. Et feu d'artifice visible depuis la Grande Plage à partir de 23 heures. Le podium de 2021 sera là (Yannick Bestaven, Charlie Dalin, Louis Burton) ainsi que Jean Le Cam, Thomas Ruyant, et les vendéens Arnaud Boissières, Benjamin Dutreux et Manuel Cousin.

Parcours de la Vendée Arctique Les Sables 2022

Le programme des festivités

10h00 samedi 4 juin: Ouverture du village

du village 17h00 : Parcours contre la montre - appelés Runs - des IMOCA en baie des Sables d’Olonne devant le Remblai.

- appelés Runs - des IMOCA en baie des Sables d’Olonne devant le Remblai. 21h30 : Présentation des skippers sur la scène du village

13h00 dimanche 12 juin: Départ des pontons

17h00 : Départ en mer de la Vendée Arctique Les Sables d’Olonne

de la Vendée Arctique Les Sables d’Olonne Mercredi 22 ou jeudi 23 juin: Premières Arrivées estimées de la course.