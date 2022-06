Vendée Arctique : abandon d'Arnaud Boissières

La course au large Vendée Arctique a été stoppée à la porte de l'Islande. En cause : la tempête qui fait rage et qui met en danger les skippers. Du coup c'est Charlie Dalin qui a été sacré vainqueur ce dimanche.

Le skipper arcachonnais Arnaud Boissières sur Mie Câline a lui décidé d'abandonner à une quarantaine de milles de la nouvelle ligne d'arrivée. "Un abandon par précaution" explique "Cali" qui avait annoncé la veille qu'il naviguait dans des vents de plus de 60 noeuds.

"Nous avons affronté depuis plus de 24 heures des phénomènes météorologiques particulièrement violents qui se sont enchaînés. Parfois dans plus de 60 nœuds, la situation était très tendue. J’ai fait tout mon possible pour préserver le bateau mais ce matin, j’ai pris la décision d’abandonner pour ne pas endommager davantage mon matériel. C’est une décision difficile à prendre, à quelques milles de la nouvelle ligne d’arrivée décidée cette nuit par la Direction de Course. Mais c’est le choix d’un marin prudent avant tout. Je vais maintenant regagner Les Sables d’Olonne à bord de La Mie Câline avec précaution et sécurité et tirer les enseignements de ces derniers jours en mer pour revenir plus fort, toujours ambitieux et avec autant de passion."