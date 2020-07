Vendée-Arctique-Les Sables d'Olonne : victoire au sprint de Jérémy Beyou

Jérémy Beyou a remporté ce mardi la Vendée-Arctique-Les Sables d'Olonne, Il devance de peu Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Les trois skippers ont lutté pratiquement bords à bords pendant les dernières 24 heures.

C'est ce qu'on appelle une course à suspens ! Le navigateur breton Jérémy Beyou, sur Charal, remporte la Vendée-Arctique-Les Sables d'Olonne, après un final à rebondissements. Il a franchi la ligne, au large des Sables d'Olonnes, ce mardi soir, à 20h44, avec seulement une dizaine de miles d'avance sur Charlie Dalin ( Apivia) et Thomas Ruyant (LinkedOut).

C'était la première édition de cette course, sorte de répétition générale avant le Vendée Globe, course autour du monde en solitaire et sans escale, dont le départ doit être donné le 8 novembre aux Sables d'Olonne. Elle a d'ailleurs été créée pour permettre aux skippers qui ne l'étaient pas encore de se qualifier. Jeremy Beyou s'était classé 3° de la précédente édition.