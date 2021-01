Vendée Globe : les premiers vont devoir "surpasser la fatigue"

Après presque trois mois de tour du monde à la voile, les premiers skippers du Vendée Globe vont franchir la ligne d'arrivée ce mercredi au large des Sables-d'Olonne. Dans quel état physique seront-ils pour se sprint final ? "Pour ceux qui sont devant et qui sont en train de se battre, il y a une émulation" constate le docteur Jean-Yves Chauve.

Médecin de la course depuis la première édition en 1989, le docteur Chauve connait bien cette tension et cette fatigue que peuvent connaitre les concurrents sur un sprint final : "L'arrivée est un moment où il faut surpasser la fatigue. Ceux qui ont fait des courses comme La Solitaire du Figaro, ont appris à gérer leur sommeil. Ce n'est pas évident quand on a un tour du monde derrière soi mais si on arrive à être très actif sur le bateau, ça peut se jouer à quelques minutes de gagnées et ça peut être fondamental".