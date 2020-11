Vendée Globe 2020 : le carnet de bord de Miranda Merron

Durant tout son tour du monde, Miranda Merron nous raconte sa course chaque semaine. Après bientôt 15 jours de mer, la navigatrice approche du "Pot au noir", dernier temps fort d'une semaine qui aura été fatigante.

La semaine de Miranda Merron a débuté par un piège : une mer d'huile et pas un souffle de vent. Avec plusieurs autres skippers de la flotte du Vendée Globe, la navigatrice de Carteret s'est retrouvée prise au piège de l'anticyclone des Açores qui, comme elle, descendait vers le sud. "Contrairement à ce que l'on croit, quand il n'y a aucun vent, c'est très fatigant", confie Miranda Merron. "Pour avancer du moindre mile, il faut constamment réaliser des manoeuvres, virer de bord. A chaque fois, ça oblige à déménager le matériel dans le bateau".

Le "pot au noir", prochain obstacle sur la route du Sud

Depuis mercredi, les conditions de navigation ont changé pour Miranda Merron. Beaucoup plus plaisantes. Les alizés la poussent dans le dos et l'emmènent vers la zone du "Pot au noir", une zone dite de convergence inter tropicale. "C'est un secteur que les navigateurs n'aiment pas trop. On peut rester englué plusieurs jours ou à l'inverse, essuyer des orages violents", précise Miranda Merron.

Dans l'attente de ce nouvel obstacle sur sa route, Miranda Merron comptait profiter des derniers jours et d'une navigation plus simple, pour reprendre des forces et mieux dormir.