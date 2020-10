Vous êtes en vacances, de passage, passionnés par la mer... et vous souhaitez venir découvrir l'ambiance du Village, fouler des pontons du Vendée Globe. Pour cette 9e édition si particulière en cette année de Covid-19, des mesures particulières sont en place. On vous dit tout !

Vendée Globe 2020 - Tout connaitre, tout savoir pour venir au Village de la course

Dans le respect des protocoles sanitaires, des mesures de distanciation sociale en vigueur, le Vendée Globe #VG2020 a dû s'adapter afin de permettre au plus grand nombre de visiteurs, passionnés de venir profiter, vivre cet événement de la course au large sans escale en solitaire au plus près.

Le port du masque obligatoire

Sur l'ensemble de la commune des Sables d'Olonne, dans tous les espaces publics de la ville, le port du masque est obligatoire du 17 octobre au 12 novembre 2020.

Pour plus d'infos, téléchargez et consultez l'arrêté préfectoral en cours.

Un village ouvert, oui mais...

Le Village du Vendée Globe 2020-2021, contraint à une jauge maximale de 5000 spectateurs/jour, est accessible sur inscription en ligne sur des créneaux horaires. Les spectateurs ne devront pas rester plus de 3 heures dans l'enceinte du village ouvert de 10h à 20h et ce jusqu'au départ de la course le 8 novembre prochain (les conditions d'accès sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire à venir).

- Le plan interactif du Village Vendée Globe 2020-2021

Afin d'assurer au mieux votre venue en toute sécurité et tranquilité au Vendée Globe, des navettes gratuites sont mises en place depuis les principaux points d'arrivée, gare SNCF, parkings, quais... Vous pouvez consulter les arrêts et les horaires depuis ce lien : Comment venir au Village du Vendée Globe.

- La possibilité également de télécharger la version numérique du : Plan de mobilité Vendée Globe 2020-2021

Si vous souhaitez vous restaurer sur place, vous avez la possibilité de réserver également votre table en ligne via le lien : Inscription Restaurant

Planifier ses animations lors de sa venue

Venir au Village du Vendée Globe c'est aussi profiter, assister aux animations quotidiennes proposées par les organisateurs de cet événement, ce défi humain et sportif. Tous les jours découvertes locales, séances de dédicaces avec les marins engagés, démonstrations, jeux sous forme de Quiz sont programmés pour faire découvrir au nombreux public la course au large en solitaire, mais aussi les savoirs et les richesses du département de la Vendée.

- Découvrez le programme de votre journée au Vendée Globe : Programme des animations au Village

Des Champs Elysées de la Mer le long du chenal

Et pour finir votre journée au Vendée Globe, tous les soirs, sur le quai de la Chaume, à la tombée du jour, les visiteurs deviennent spectateurs d'un spectacle son et lumière. Une allée de lumière, animée par 54 projecteurs sur quelques 900m de long, vient raconter les différents temps de la mer et du chenal au passage des bateaux quittant les pontons pour le large.

Les Champs Elysées de la Mer, tous les soirs à 20h, 21h et 22h (durée 15mn/représentation, de la passerelle de la navette portuaire jusqu’au bout de la passerelle de la Chaume).