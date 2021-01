Vendée Globe : à quelques jours de l'arrivée, le soutien inconditionnel des Havrais à Charlie Dalin

A trois jours de l'arrivée de Charlie Dalin aux Sables-d'Olonne, les habitants du Havre et notamment les plus jeunes, férus de voile, attendent le skippeur d'Apivia avec impatience. Et pourquoi pas une victoire, trois mois après son départ pour cette course autour du monde en solitaire.

Le Havre, fier de son skippeur

Au SNPH (Sport Nautique et Plaisance du Havre), club de voile où Charlie Dalin a fait ses premiers pas, Emilie, Maxence et Robin se préparent pour leur entraînement. Ils ont entre neuf et onze ans et soutiennent Charlie Dalin. "A la maison, on en parle souvent, on regarde son classement, ma sœur l'a déjà rencontré, elle aime bien Chalie Dalin", explique timidement Emilie.

"On est content parce que c'est quelqu'un qui vient du Havre, qui a fait le même club que nous, le SNPH", poursuit Maxence. "On fera peut être le même parcours", sourit, lui, Robin. Mais avant de se lancer seul autour du monde, place à l'entraînement. Et c'est Baptiste Gallot qui leur apprend comment naviguer.

Baptiste Gallot croit en la victoire de Charlie Dalin. © Radio France - Bradley de Souza

"Je fais ma prière tous les soirs et les matins pour qu'il gagne le Vendée", sourit Baptiste Gallot. "Le fait qu'il vient du Havre, passé par le club, oui c'est une fierté, une fierté qui a commencé depuis peu avec la Transat Jacques Vabre notamment donc oui ce serait bien qu'il gagne la course", poursuit l'entraîneur. Mais il espère avant tout une chose "que mes élèves participent un jour à une grande compétition. J'en serais tellement fier. Mais déjà j'aimerais leur transmettre l'amour que j'ai pour la voile".

Un final incroyable

Premier, deuxième, premier, deuxième, le Vendée Globe n'a pas dit son dernier mot. Mais Charlie Dalin peut encore y croire. "Ce serait l'aboutissement d'un parcours d'un jeune qui a débuté ici ai Havre. On est très attentif, on souhaite de toute coeur qu'il puisse gagner ce Vendée Globe mais ce final est incroyable", souligne Francis Le Goff, directeur de la ligue de voile de Normandie.

"Il y a les adversaires, la météo, le placement et puis des choses que l'on découvre, ils vont devoir composer avec l'état de leur bateau, soit de la coque pour Charlie donc ça complexifie énormément le jeu puis vient par-dessus des histoires de bonifications pour trois bateaux, c'est un final à suspens incroyable", ajoute le directeur de la ligue de voile de Normandie.

Francis Le Goff attend impatiemment l'arrivée de Charlie Dalin © Radio France - Bradley de Souza

Rendez-vous donc, a priori, ce mercredi pour le dénouement de trois mois d'une course folle autour du monde.

