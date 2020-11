Vendée Globe : à terre, le Manchois Halvard Mabire veillera sur la navigatrice Miranda Merron

Le Vendée Globe 2020 partira des Sables-d'Olonne dimanche 8 novembre 2020, à 13H02. Et dans la flotte, la Manchoise Miranda Merron tentera de boucler son tout premier tour du monde sans escale et en solitaire. Seule sur le bateau, elle pourra compter sur le soutien de son compagnon Halvard Mabire.

Le Vendée Globe, c'est une aventure qui devrait durer environ 100 jours pour la plus manchoise de toutes les navigatrices britanniques, Miranda Merron. Mais en amont de son départ, et durant toute la course, elle peut compter sur le soutien de son compagnon, le skipper manchois Halvard Mabire.

"Bon à rien et capable de tout"

En vieux loup de mer, c'est lui qui a soufflé à Miranda l'idée de participer à cette course. C'est également lui qui l'a aidé à prendre en main et préparer son bateau, Campagne de France. C'est lui enfin, qui jusqu'au bout de l'aventure, sera son contact privilégié à terre, pour lui donner des conseils, mais aussi réagir en cas de problème à bord. Un rôle de couteau suisse qui fait dire avec le sourire au principal intéressé, qu'il est "bon à rien et capable de tout".

L'aventure de Miranda, Halvard Mabire la suivra évidemment de près. De là à dire qu'il fera le tour du monde par procuration, il ne le voit pas comme cela. "J'ai eu également ma chance pour courir cette course avant de perdre mon bateau en mer lors de la route du rhum 1994. Mon heure était passée. Maintenant, c'est au tour de Miranda!" Et pour qu'elle maximise ses chances d'aller au bout du rêve, Halvard Mabire a supervisé la préparation du bateau. Un navire déjà ancien, pas très rapide, mais bien conçu, que le skipper compare en souriant à un "vieux manoir normand".

En mer, durant les 3 mois de navigation prévus, Miranda Merron passera les fêtes de fin d'année loin de ses proches. Et pour le coup, son compagnon, n'a pas forcément prévu de petit présent. "Son plus beau cadeau, c'est son bateau", confie le marin manchois.

France Bleu Cotentin et France Bleu Normandie vous feront vivre le tour du monde de Miranda Merron tout au long de la course. Nous vous donnerons tous les vendredi matin, des nouvelles de la navigatrice.