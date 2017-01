Vendée Globe : Armel Le Cléac'h file vers les Sables d'Olonne

A une semaine de l'arrivée, Armel Le Cléac'h maintient son avance de 250 milles sur Alex Thomson alors que les alizés modérés et instables vont faire place à un passage délicat au large des Canaries.

Sauf avarie, le premier concurrent du Vendée Globe est attendu aux Sables d'Olonne jeudi 19 janvier. Ce sont les dernières estimations du PC course. Il faudra aussi composer avec la marée. Elle sera haute à 8 h jeudi matin et 21 h jeudi soir.

Il reste à Armel Le Cléac'h 2 000 milles (3200 km) à parcourir avant de franchir la ligne d'arrivée. Mais la remontée sera complexe. L'Atlantique Nord reste toujours perturbé par une dépression canarienne qui n'en finit pas de se combler. Et sa position au plein centre de l'océan pose problème pour grappiller les milles vers les Açores…

Certes Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) et Alex Thomson (Hugo Boss) ont enfin touché des alizés plus consistants depuis hier, mais cela ne devrait pas durer jusqu'aux Canaries : les vents vont de nouveau redevenir instables et plus mollassons au large de l'archipel et il devrait y avoir encore un effet yo-yo à l'avantage du Gallois.[

La troisième place est toujours occupée par Jérémie Beyou (Maître CoQ) à 822,69 milles du leader.

Podium et écran géant pour l'arrivée du vainqueur



Le Village du Vendée Globe ouvre ses portes samedi à 10h à Port Olona. Un écran géant sera installé pour suivre en direct l’arrivée du vainqueur de ce 8ème Vendée Globe. Il sera possible de suivre la progression du marin victorieux depuis le franchissement de la ligne d’arrivée, jusqu’à l’arrivée au ponton et l’interview du skipper sur le podium. Une arrivée à suivre également sur francebleu.fr.