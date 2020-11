Vendée Globe : Armel Tripon se déroute vers la Corogne

Le nantais Armel Tripon a décidé de mettre le cap sur les côtes espagnoles. Le skipper de L’Occitane en Provence a subi de la casse dans la nuit de mardi à mercredi. Le hook de son J3, sa voile d'avant, a cédé. _« La voile est tombée à bord mais elle est récupérable, il y a des travaux à faire »_, explique la direction de course. Il a été décidé avec son équipe qu’Armel Tripon se rapproche de La Corogne afin de se mettre au mouillage et de réparer seul, à proximité des côtes. Armel Tripon faisait partie des premiers à avoir viré de bord vers l’ouest, mardi, aux côtés de Thomas Ruyant (LinkedOut) et de Louis Burton (Bureau Vallée 2).