Vendée Globe : Arnaud Boissières de retour aux sables d’Olonne avec le bateau acheté à Samantha Davies

Une arrivée remarquée, ce mardi, aux Sables d’Olonne… Le monocoque Initiatives-Cœur de Samantha Davis s’est amarré au ponton du Vendée Globe en milieu de journée, avec à son bord Arnaud Boissières. Les deux marins, et Nicolas Lunven, ont ramené le voilier en convoyage depuis la Martinique, après la transat Jacques Vabre. Arnaud Boissières vient en effet de racheté ce voilier, et il est donc maintenant officiellement propriétaire.

"J'ai vécu tellement de choses avec ce bateau que forcément, je suis triste" - Samantha Davies

La Britannique Samantha Davies, elle, se dit plutôt émue de se séparer de son bateau : « Je suis triste, parce que ça fait cinq ans que je navigue avec lui, j’ai fait plusieurs transats, et bien sûr, le Vendée Globe. Mais je sais qu’l est entre de bonnes mains ». Elle l'a promis, elle ne veut pas pleurer, d'autant plus que l'avenir s'annonce bien, puisqu'elle aura l'année prochaine un voilier tout neuf, dernier cri, qui lui permettra de jouer la gagne lors du prochain Vendée Globe. En attendant, pendant cette traversée, elle a pu donner une sorte de mode d'emploi à Arnaud Boissières : « Je ne cache rien, je voulais transmettre tout ce qu’on a fait, pour qu’il commence à apprendre le plus vite possible à naviguer avec ce bateau ».

Changement de propriétaire... © Radio France - Philippe Rey-Gorez

C'est vrai, pour Arnaud Boissières, c'est un changement de planète, à la barre d'un bateau très performant. Il dit même avoir été surpris, sa vitesse de pointe est devenue sa vitesse de croisière : « Avec mon ancien bateau, j’allais à 20 nœuds, avec celui-là, tu vas à 20 nœuds tout le temps. Ca mouille un peu, c’est intense, c’est de bonnes accélérations ». De nouvelles difficultés aussi... Les voiliers Imoca à grand foils sont très inconfortables, voire violents, très durs physiquement. Et puis, Arnaud Boissières le reconnait volontiers, il va devoir beaucoup travailler pour s'habituer à sa nouvelle monture : « Le premier chantier, c’est moi. Il faut apprendre à naviguer avec ce bateau, à progresser ».

"C'est génial. Je ne pouvais pas rêver mieux" - Arnaud Boissières

Mais dans l'immédiat, le skipper savoure, avec toujours autant d'enthousiasme, après avoir quand même bouclé quatre Vendée Globe. La première grande course avec ce nouveau bateau, ce sera en juin prochain, la Vendée-Arctique-Les Sables-d'Olonne, ou Valso, puis la Route du Rhum, début novembre.