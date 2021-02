Vendée Globe : ce que deviennent les bateaux après la course

60 pieds Imoca à vendre ! La 9° édition du Vendée Globe n’est pas encore terminée que plusieurs des bateaux ayant participé à la course autour du monde peuvent être achetés ou loués. Et il y a en pour tous les prix…

Si vous envisagez de participer au Vendée Globe, c'est le moment ou jamais ! Plusieurs bateaux sont à vendre, en prévision notamment de la prochaine édition de la course autour du monde en solitaire, dont le départ sera donné en novembre 2024. Certains de ces bateaux étaient proposés à la vente avant même le départ de la course. Les skippers aiment bien changer de monture. Alors, comme disent les économistes, c'est un marché très dynamique….

Ce sont les sponsors qui décident

Les navigateurs eux-mêmes ne maîtrisent pas tout. Le Nantais Armel Tripon, par exemple, a appris à son retour aux Sables d'Olonne que son sponsor, l'Occitane en Provence, avait décidé de vendre le voilier, un des plus récents de la flotte. Pour lui, tout est à recommencer. L'équipe de Maxime Sorel serait sur les rangs pour racheter le bateau. Le Hugo Boss d'Alex Thomson, lui aussi est à vendre. Il n'a pourtant pas beaucoup eu l'occasion de montrer ses capacités, puisque le skipper a dû abandonner, 20 jours après le départ. Le prix de ces bateaux de dernière génération est de l'ordre de quatre à cinq millions d'euros.

Le bateau d'Alex Thomson est à vendre... ou à louer © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Mis en vente avant même le départ de la course : le SeaExplorer - Yacht Club de Monaco, avec lequel l'Allemand Boris Hermann a pris la 5° place. Il est de 2015, c'est la génération précédente. Il coûte 2,7 millions d'euros. Il y ussi les bateaux plus anciens, comme le Groupe Apicil de Damien Seguin, ou le V and B – Mayenne de Maxime Sorel. Prévoyez un peu moins d’un million d'euros. Dans les plus anciens, le voilier de Didac Costa, qui en est a son 6° tour du monde, doit pouvoir se négocier aux alentours de 250.000 euros. Certains sont même moins chers. Mais attention ils doivent respecter des critères de jauge de plus en plus stricts pour pouvoir participer au Vendée Globe., d'où des travaux qui peuvent faire monter la facture.

Vous pouvez aussi décider de vous faire construite un bateau neuf, à condition d'avoir un sponsor prêt à suivre. Les factures tournent autour de six millions d'euros. Il faut y ajouter, bien sûr, le budget de fonctionnement pour un programme de quatre ans, notamment le recrutement d'une équipe de spécialistes. Au total, si vous compter faire partie des favoris de la prochaine édition, votre sponsor devra investir entre 15 et 20 millions d’euros…