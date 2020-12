Vendée Globe: Charlie Dalin dans la position du chasseur

Charlie Dalin a dû ralentir ces dernières heures dans le Vendée Globe. Le skipper havrais a sécurisé la réparation effectuée en décembre sur son monocoque Apivia. Il est toujours deuxième derrière le rochelais Yannick Bestaven, non loin du mythique point Nemo.

Charlie Dalin reste dans la position du chasseur dans le Vendée Globe. Sur Apivia le skipper havrais reste ce mardi matin 2ème du tour du monde en solitaire derrière le rochelais Yannick Bestaven à bord de Maître Coq IV. Ces dernières heures il a même du ralentir pour consolider sa réparation sur sa cale basse de foil babord. Mais le moral est bon, Dalin se trouve actuellement dans le Pacifique sud non loin du mythique point Nemo, le point le plus éloigné de toute terre et baptisé ainsi du nom du héros de Jules Verne.

Ce n'est pas rien d'être dans ce coin là. Charlie Dalin

Dans une vacation ce mardi Charlie Dalin décrit des conditions musclées: "c'est la plus grosse mer que j'ai depuis le début du Vendée, c'est vraiment une belle mer du Sud comme dans les livres. Mais c'était assez chaud, je me suis fait percuté par quelques déferlantes". Les premiers concurrents devraient franchir le cap Horn en fin de semaine, pour le passage à la nouvelle année.

