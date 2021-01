VIDEO - Vendée Globe: Charlin Dalin reste leader au large du Cap - Vert

Le Vendée Globe préserve son suspense et bien malin qui peut prédire le tiercé dans l'ordre fin janvier. Ce mercredi matin Charlie Dalin sur Apivia était toujours en tête du tour du monde à la voile et en solitaire. Le marin havrais très au large des îles du Cap Vert a choisi une trajectoire plus à l'Est mais aussi plus plus directe vers les Sables d'Olonne. Le malouin Louis Burton sur Bureau Vallée 2 est lui plus à l'Ouest. "On aura la réponse de qui a raison qui a tort dans quelques jours, j'espère avoir fait le bon choix" confiait Charlie Dalin.

Entre analyses de fichiers météo et réglages de son bateau Charlie Dalin a également posté une vidéo de poisson volant tombé sur son voilier.

