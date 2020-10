Vendée Globe : Covid-19 oblige, seulement 9.000 personnes dans le chenal pour le départ

A 33 jours du départ du Vendée Globe, Yves Auvinet, président de Conseil départemental de Vendée et organisateur de l'épreuve, n'y est pas allé par quatre chemins au moment d'évoquer les conditions qui vont entourer le départ. "Il s'agit de conditions draconiennes" affirme t-il. Covid-oblige, seulement 9.000 spectateurs seront acceptés le long du chenal pour assister au départ des skippers. "C'est habituellement 10 fois plus" reconnait Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne. Il y aura donc 5.000 personnes du côté Chaume et 4.000 du côté des Sables d'Olonne. Le port du masque sera obligatoire en ville et sur les quais.

Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne © Radio France - PRG

L'entrée au village reste gratuite

Le village du Vendée Globe ouvrira ses portes au public le 17 octobre. Comme prévu, la jauge sera limitée à 5.000 personnes. Le protocole sanitaire a été validé ce lundi par le comité interministériel. L'entrée du village sera gratuite mais il faudra s'inscrire en amont. Ce village de 30.000 m2 sera ouvert tous les jours de 10h à 20h.